人民网北京1月25日电 （记者赵竹青）25日上午，国务院新闻办公室就我国2021年商务运行情况举行发布会，商务部综合司司长郭婷婷介绍，2021年，我国对外贸易再创新高。全年货物进出口39.1万亿元，比2020年增长21.4%，其中出口增长21.2%，进口增长21.5%，成为经济运行中的一大亮点。

郭婷婷总结，2021年我国外贸呈现五大特点：

一是是规模和份额再上台阶。进出口规模接连迈上5万亿、6万亿美元两大台阶，前三季度出口和进口国际市场份额分别为15%和12.1%，均创历史新高。

二是主体活力持续增强。有进出口实绩企业数量56.7万家，增加3.6万家。民营企业进出口增长26.7%，占比提升2个百分点，达到48.6%。

三是对主要贸易伙伴进出口较快增长。对东盟、欧盟、美国进出口分别增长19.7%、19.1%和20.2%。

四是商品结构更加优化。高技术、高附加值产品出口快速增长，机电产品出口增长20.4%，新能源汽车出口量增长3倍。

五是服务贸易升级加快。1-11月服务进出口4.7万亿元，增长14.7%。个人文化和娱乐、知识产权使用费等知识密集型服务出口分别增长36.2%和29.3%。

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