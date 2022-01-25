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商务部：2021年全年实际使用外资首次突破万亿元

2022年01月25日10:46 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （记者赵竹青）25日上午，国务院新闻办公室就我国2021年商务运行情况举行发布会，商务部综合司司长郭婷婷介绍，2021年，我国吸收外资快速增长。全年实际使用外资首次突破万亿，达到1.1万亿元，比2020年增长14.9%，新设外资企业4.8万家，增长23.5%，实现引资规模和质量“双提升”。

郭婷婷表示，2021年，外资结构不断优化。高技术产业引资增长17.1%，占比提升至30.2%。高技术制造业中，电子工业专用设备制造、通用仪器仪表制造引资分别增长2倍和64.9%；高技术服务业中，电子商务服务、科技成果转化服务引资分别增长2.2倍和25%。

其中，主要来源地投资稳定增长。2021年，“一带一路”沿线国家对我投资增长29.4%。新加坡、德国对我投资分别增长29.7%、16.4%。

同时，大项目数较快增长。2021年，合同外资5000万美元、1亿美元以上大项目数量分别增长26.1%、25.5%。

2021年，我国打造的对外开放新高地成效显著。郭婷婷介绍，21家自贸试验区实际使用外资2130亿元，占吸收外资总额的18.5%。

(责编：赵竹青、高雷)

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