人民网北京1月25日电 （记者乔雪峰）推动现代流通体系建设，对培育完整内需体系，促进形成强大国内市场，推动国民经济循环畅通具有重要意义。近日，国家发展改革委、交通运输部、商务部等部门研究制定了《“十四五”现代流通体系建设规划》（以下简称《规划》），经国务院批准，已正式印发，并于1月24日正式对外公布。

作为现代流通领域第一份五年规划，《规划》对现代流通体系建设进行了战略性布局、系统性谋划，提出一系列可操作、可落地的重点任务，对畅通经济循环具有开创性意义。

“交通基础设施是商品流通的重要基础和载体，在现代流通体系建设中具有重要作用。”交通运输部综合规划司副司长张大为表示，近年来，交通运输系统加快综合交通网络建设，取得了举世瞩目成就。截至目前，我国建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网、世界级港口群，综合交通网络总里程突破600万公里，其中，高速公路对20万人口以上城市覆盖率超过98%，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路，为现代流通体系建设提供了有力支撑。

张大为指出，但与高质量发展要求相比，我国综合交通网络还存在着布局不够均衡、结构不尽合理、衔接不够顺畅等问题。下一步，交通运输部将落实《规划》部署要求，遵循问题导向和目标导向，统筹发展和安全、统筹国内和国际、统筹硬件和软件，综合施策，扎实推进现代流通体系建设、服务构建新发展格局。

张大为表示，“十四五”期，交通运输部将推进“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架建设，强化跨区域间交通顺畅联系；加快推进综合货运枢纽及集疏运体系建设，打通“最后一公里”梗阻，促进各运输方式高效衔接；优化城市群都市圈交通网络，助力打造经济增长极；完善农村交通基础设施，到2025年，推动较大人口规模自然村（组）通硬化路比例超过85％。

交通物流网络互联互通不够是建设现代流通体系亟待补齐的短板。交通运输行业将持续推进多式联运示范工程建设，鼓励企业在“一单制”等方面创新发展模式，加快应用集装箱多式联运电子化统一单证；推进多式联运信息共享，强化不同运输方式标准和规则的衔接；加强标准载运单元推广，推进内陆集装箱（系列2集装箱）、陆空联运标准集装器等的应用。

张大为指出，交通运输行业将建设统一开放交通运输市场，降低流通成本。建立健全城市群交通运输一体化发展机制；推动加大反垄断、反不正当竞争监管执法力度，规范平台企业经营行为；提升运输高频服务事项“跨省通办”服务水平，推动全国范围内道路运输电子证照推广应用与跨省查验。

此外，交通运输部还将推进国际物流供应链体系建设，保障流通安全。重点提升国际海运服务能力，拓展沿海港口国际航线网络；建设现代化远洋运输船队，维护国际海运重要通道安全畅通；同时，提升国际物流供应链信息服务水平，做好与外贸企业的物流信息对接等。

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