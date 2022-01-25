人民网北京1月25日电 （记者杜燕飞）资本市场作为优化资源配置的重要平台，在助力做好碳达峰、碳中和工作中大有可为。在这其中，加大对绿色企业融资支持力度是重要内容之一。

为畅通境内外融资渠道，国家能源集团新能源板块企业、风电运营商龙源电力24日正式在A股上市，这是国家能源集团打造千亿级别的A+H风电上市平台，整合优质资产，进一步做强做大新能源板块，助力实现碳达峰、碳中和目标的重要举措。

据介绍，本次上市采用同步实施换股吸收合并、资产出售和资产购买的创新性方案。交易完成后，龙源电力风电控股装机容量将达2556.29万千瓦，装机规模持续提升。此外，国家能源集团已出具承诺，在本次交易完成后将通过资产注入、组建合资公司、资产置换等方式，推进下属其他风电资产合计2140.67万千瓦注入龙源电力，推动新能源业务持续稳步发展。

业内人士认为，龙源电力在A股上市，成为国内首单H股新能源发电央企回归A股的项目，将打通“A+H”资本通道，境内外融资渠道更加通、资产规模效应更加释放，也有利于推动更多社会资本助力新能源行业高质量发展。同时，国家能源集团通过打造千亿级别的A+H上市平台，整合优质资产，拓宽融资渠道，为新能源产业提供强有力资金支持。

实际上，自2021年来，为助力实现碳达峰、碳中和目标，我国出台了一系列政策，提出支持符合条件的绿色企业上市融资或再融资。比如，《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《2030年前碳达峰行动方案》《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》等。

南开大学金融发展研究院院长田利辉此前在接受媒体采访时表示，绿色事业需要资本激励，资本市场可以为绿色产业企业提供优先上市通道和再融资便捷通道。这会引导企业积极开展绿色运营，助力中国绿色低碳循环发展经济体系的形成。

“证监会正在研究制定资本市场支持碳达峰碳中和目标的政策措施，加大对绿色低碳企业的融资支持力度。”证监会副主席方星海此前在2021中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会上表示。

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