原标题：中国银联携手商业银行组建金融产业联盟

1月20日，“金融助力广州国际消费中心城市建设产业联盟”启动仪式暨银企对接会在广州越秀国际会议中心举行。广州市人民政府副市长王焕清、中国银联总裁蔡剑波出席会议并致辞，广州市商务局、广州市金融局及商业银行、行业协会、商贸企业代表共同出席见证。

蔡剑波总裁表示，在广州市委市政府及商务局的支持下，中国银联联合商业银行等产业各方，加快建设推广云闪付网络支付平台，深入推进移动支付便民工程，助力广州国际消费中心城市建设。后续，银联将充分发挥联盟作用，通过实施各类减免优惠措施，促进释放消费需求；试点推出各类综合支付解决方案，助力广州地区消费业态转型升级；提供政务解决方案，支持数字政府建设；完善粤港澳大湾区支付环境建设，服务商贸往来。

会上，广州市商务局与中国银联广东分公司签署合作协议，搭建“政银企”合作平台，共同推动广州商贸业高质量发展。依托产品与科技优势，银联将为广州地区商圈、餐饮等重点场景的数字化经营提供解决方案，持续培育壮大新型零售生态建设；围绕广州地区专业市场建设及发展诉求，银联持续推广信用卡手续费封顶优惠试点政策、银联批发市场数字化解决方案，充分挖掘广州地区商贸发展潜力；联合开展大数据应用合作，为城市决策提供分析辅助。中国银联将持续发挥在支付产业的核心枢纽作用，联合产业各方不断深化政企合作，为广州支付环境建设、城市消费促进、大数据应用领域深化发展等提供高效、优质的综合支付服务。

经中国银联广东分公司倡议，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、广发银行、浦发银行、民生银行、光大银行、华夏银行等在广东地区的分支机构及广州银行、广州农商银行共12家金融机构积极响应，共同组建“金融助力广州国际消费中心城市建设产业联盟”，服务本土消费、吸引外来消费、扩容消费市场、提升消费品质，为广州建设国际消费中心城市注入新动能、新活力。

2022年，银联将联合12家联盟银行投入超2亿元，参与广州“中华美食荟”“广州国际美食节”“广州国际购物节”“Young城Yeah市”等城市消费品牌活动推广，携手商家共同打造消费热点，助力提升“食在广州”“乐玩广州”“美在花城”的全球美誉度。

其中，为支持2022年广州春节期间保供应、惠民生工作，中国银联将携手12家联盟银行投入超6000万元，为广州市民奉上新春消费大礼包。自1月21日起，使用62开头的银联卡在广州各大餐饮品牌、商场、百货、超市、便利店、生鲜店消费可享受最高百元满减优惠，活动覆盖超过3万个实体门店。

秉持“支付为民”理念，中国银联将携手产业各方加快数字化转型，通过提供各类综合支付服务，有效激发我国城市消费新活力，推动产业各方积极融入新发展格局，共同助力“促消费、惠民生”，不断提升金融服务实体经济发展质效。

(责编：李源、曹淼)