据国家开发银行（以下简称开发银行）消息，2021年，开发银行制造业贷款余额为9588亿元，当年新增突破千亿元；制造业中长期贷款占比85%，为助力科技自立自强，促进制造业提升核心竞争力做出积极贡献。

开发银行相关负责人介绍，该行把支持制造强国、科技强国建设作为服务国家战略的重要方向，聚焦重点领域、薄弱环节，着力为有技术实力的制造业企业提供长期、稳定的金融支持。一是发放贷款4917亿元，支持先进制造业和新兴产业，培育发展新动能；二是为科技攻关企业提供大额中长期贷款，支持企业技术研发及产业化；三是依托龙头企业，精准支持上下游产业链供应链发展，提升产业链现代化水平；四是支持传统产业转型升级，严控“两高”项目贷款，支持钢铁、建材、有色、化工等行业低碳绿色循环发展。五是支持新型基础设施建设，发放贷款675亿元，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合。

同时，开发银行充分发挥“投、贷、债、租、证”综合金融服务优势，运用所管理的各类产业投资基金、科创基金，继续加大对制造业转型升级和科技创新方面的股权投资力度。2021年，实现承诺投资623亿元，新增投资456亿元。

据悉，为提升对制造业的金融服务水平，开发银行通过科技赋能，着力建设“数字开行”，加强IT系统建设，加强对重点客户及上下游产业链企业的金融服务。同时，采取线上市场交易验证、资金流封闭运行等方式，加强市场信用建设，严控金融风险。

该负责人表示，“十四五”时期，开发银行将继续把支持制造强国和科技强国建设作为服务国家战略的重要方向，聚焦服务科技自立自强，以及产业基础高级化、产业链现代化，发挥中长期投融资主力银行作用，综合运用股权投资、产业链供应链融资等多种模式，优先支持企业科技研发及产业化、先进产能建设、绿色制造、智能制造、技术改造等领域，助力制造业提升核心竞争力，融资推动重大工业项目加快建设；同时，积极发挥开发性金融引领作用，整合引导各类金融资源和社会资本，共同加大对创新发展的支持力度。

(责编：曹淼、李源)