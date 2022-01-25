人民网记者 王震

平台是发展数字经济的重要载体，探索更加科学合理的监管方式，建立健全统一的市场规则和制度体系，是平台经济实现高质量发展的关键。

当前，我国平台经济发展总体情况向好，但也存在一些平台企业发展不规范、开放程度不高等问题。近日，在清华大学互联网治理研究中心联合伏羲智库举办的《中国数字平台开放性指数研究报告（2022）》（以下简称《报告》）发布会上，专家学者围绕如何提升平台基于规则的开放性，构建公平竞争的市场秩序，推动平台企业在规范中健康发展等问题展开探讨。专家认为，在高速增长的同时，平台企业的开放程度仍有待提高。

《报告》显示，生活服务、内容娱乐和电商交易平台的整体开放性平均得分较高且很接近，社交媒体平台的整体开放性平均得分较低。同时，接入、交易和退出是影响数字平台总体开放性的主要方面，企业更关注自身平台及其生态的发展。

开放是对平台企业重要的基本要求。今年1月19日，发改委等九部门联合发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》提出“建立有序开放的平台生态”，推动平台企业间合作，构建兼容开放的生态圈。

“基于规则的开放性，是对数字经济平台企业非常重要的基本要求。”中国互联网咨询委员会委员高新民表示，从去年开始，我国对互联网平台，特别是一些大型平台加强了整顿治理的力度，推动平台经济规范健康持续发展。

“其实，目的并不是要否定平台的作用，而是要更加规范平台企业的一些经营行为。”在高新民看来，不少互联网企业正在努力改进基于规则的平台开放性，这是值得鼓励的。

清华大学国家治理研究院执行院长孟庆国认为，随着数据安全法、个人信息保护法以及相关文件的陆续出台，我国对数字平台监管的法律体系和制度规范正在不断完善，平台有序健康发展的态势逐步显现。

“开放性可能是当前互联网平台里面最突出的问题。强调平台的开放性，既能让企业自身得到有序的规制，同时，对于我国数字经济的发展也有着关键作用和重要意义。”孟庆国说。

如何维护平台经济开放、包容、共享的环境，让平台企业在公平的市场竞争中赢得发展机会？在伏羲智库创始人李晓东看来，在互联网上构建的平台经济应该更加开放，提高平台接入、退出、交易、转移的开放性，对于企业的长期可持续发展是有利的。他认为，提升数字平台开放性需要在社会公共利益和企业的私营利益之间寻求平衡点，“这是一个博弈的过程，随着社会对于数据的安全和权属意识增强，这个平衡点更远离平台，偏向用户一方”。

“一方面，我们希望平台是开放的，另一方面，我们希望用户在平台上是安全的。”清华大学社科学院经济所副教授谢丹夏建议，对平台经济、数字经济的监管，应更加注重用科学的方式去分析，考虑安全性和开放性的权责。

“对于平台经济的管理，要着眼于长远，还要兼顾当前；要补齐短板，还要强化监管弱项。”孟庆国认为，提高平台开放性，涉及到众多的不同利益的主体，也涉及到对于平台治理的规则、规范、机制等问题。这就需要寻求发展和规范的平衡，保证平台经济自身健康有序发展，同时建立起相应的规则和制度，保证互联网平台在开放性方面的要求。

(责编：王震、吕骞)