人民网北京1月25日电 （记者赵竹青）记者从清华—中国工程科技知识中心知识智能联合研究中心获悉，1月25日发布的2022年人工智能全球最具影响力学者榜单AI 2000显示，全球入选该榜单的2000名学者中，美国共有1146人次，中国有232人次，分别位于第一、第二名。在人才流向上，中国呈现出令人欣喜的正向流入状态。

该榜单由清华大学计算机系AMiner团队联合智谱AI、清华—中国工程科技知识中心知识智能联合研究中心共同发布，旨在通过AMiner学术数据在全球范围内遴选过去十年人工智能学科最有影响力、最具活力的顶级学者。

2022年度榜单基于2012-2021十年间人工智能领域46个顶级期刊会议收录的共计185241篇论文和258268位作者的学术数据，涵盖了人工智能20个核心领域（经典人工智能、机器学习、计算机视觉、自然语言处理、机器人、知识工程、语音识别、数据挖掘、信息检索与推荐、数据库、人机交互、计算机图形、多媒体、可视化、安全与隐私、计算机网络、操作系统、计算理论、芯片技术和物联网20个核心领域）以及一个新兴领域——虚拟现实。

整体而言，AI 2000榜单21个子领域的榜首人才，主要聚集于美国，以及中国、新加坡、加拿大、德国等国家。与上届相比，没有出现较大的数据波动。美国依旧在人工智能人才上占有强势领先位置，囊括13个领域的榜首学者。由此可见，美国在人工智能整体人才资源、高水平科研成果上仍然占有绝对优势，这为美国人工智能的发展奠定了坚实的人才基础。

中国收入两个榜首学者，分别是信息检索与推荐和多媒体两个领域；德国收入两个榜首，分别是机器人和可视化两个领域；另外还有意大利取得物联网领域榜首；日本取得计算机图形领域榜首。

值得注意的是，相较于去年美国人才占据了16个人工智能子领域的榜首，今年各领域榜首出现了更多的国家，这间接表明其他国家在逐渐强化自己的优势领域，壮大自己的技术力量。

从AI 2000最具影响力学者入选数量来看，谷歌、Meta（原Facebook）及微软三大科技公司占据优势地位，公司拥有的顶级AI学者数量，无论是top 10还是top 100数量，均远多于高校。其中位居首位的谷歌公司，共181人次入选榜单，也是唯一一家学者数过百的机构。

在学者性别分布方面，AI 2000上榜学者整体呈现男多女少特征。具体而言，男性学者在人工智能各领域中均占多数，女性学者占少数，但女性学者的数量也呈现了逐年上升的趋势，并首次出现了女性学者获得两个榜单榜首。在人机交互领域女性学者比例高达37.4%，其榜首学者也为女性学者，知识工程和可视化两个领域，女性学者占比超过了15%，而其他剩余领域占比均为10%以下。

(责编：赵竹青、吕骞)