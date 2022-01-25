人民网北京1月25日电 近日，由中央党校（国家行政学院）经济学教研部与北京市社会科学院共同主办的第二届高质量发展论坛在北京举行。论坛上发布的《高质量发展蓝皮书（2021）》显示，2001-2020年中国经济协调发展水平显著提高。20年间，中国经济协调发展指数得分从49.60上升到67.05，提升了17.45，增幅达35.2%，中国经济协调发展水平显著提升。

从增长轨迹看，2001-2004年基本保持稳定，在国家区域、城乡协调发展战略推动下，从2005年开始，协调发展指数得分开始快速提高，在2005-2014年年均提高约1.32。从2013年开始，协调发展指数增幅放缓，但仍然保持增长趋势，年均增长0.65左右。

从分项指标来看，2001-2020年，中国经济协调发展的各二级指标均显著提高，增长轨迹分化。其中，区域协调发展指数、城乡协调发展指数增长轨迹呈现前慢、中快、后缓的态势；物质文明与精神文明协调指数基数较低、增幅最大，且增长主要集中在后一个十年。经济发展与社会发展协调指数以2007年为界，呈现先下降、再上升的趋势。经济建设与生态文明建设协调指数，以2012年为界，前期的提升主要依赖生活环境的改善，后期的提升则主要靠生产所付资源环境代价的减少推动。

《蓝皮书》建议，在继续深入推进区域协调发展、经济建设与生态建设协调发展的同时，要更加着力推动城乡协调发展、经济与社会协调发展，尽快补齐物质文明与精神文明协调发展的短板。在促进发达地区提高内部发展整体性、平衡性的同时，推动欠发达地区加快培育具有较强关联带动型的增长极。

据悉，此次论坛以“深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，推动新时代首都高质量发展”为主题，来自中央党校、北京市社科院、国家发改委、国务院发展研究中心、中国科学院、中国社会科学院等单位的专家学者围绕推进协调发展、推动首都高质量发展等议题进行深入研讨，并提出政策建议。（韩鑫）

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