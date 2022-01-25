1月18日，中国一汽通过长春、北京、上海三地连线的方式召开了2022年中国一汽暨红旗品牌新闻年会。本次年会介绍了2021年中国一汽及红旗品牌经营发展情况及2022年经营目标与工作思路，并发布了中国一汽焕新的企业标识。

2022年中国一汽暨红旗品牌新闻年会（受访者供图）

会上发布了中国一汽2022年经营总体目标，全年计划销售整车410万辆，同比增长17.1%；营业收入7700亿元，同比增长8.9%；市场占有率15%；研发经费投入强度超过3%，力争达到3.5%，自主品牌达到8%左右。

中国一汽董事、总经理、党委副书记邱现东介绍了一汽重点工作任务：一是以“红旗”发展为标杆；二是以品牌建设为统领；三是以用户为中心；四是以全面创新驱动为主线；五是打好“四大攻坚战”。同时，中国一汽将持续履行企业社会责任，持续开展社会公益项目，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进帮扶地区高质量发展；将着力员工发展，贯彻“惠员工”战略，坚持“双关心、双成长”理念，坚决维护和发展好员工利益。

会上发布了中国一汽焕新的企业标识和新的品牌口号“中国一汽 创领未来”。中国一汽新企业标识中心的数字“1”，代表中国一汽打造世界一流汽车企业的发展愿景和追求第一的企业精神；主体汉字“汽”，代表中国一汽立足主责主业，勇担开创新时代中国汽车产业创新发展新道路的使命；由“汽”字构成展翅雄鹰的形态，标志着中国一汽充满积极向上、奋斗奋进的力量。新企业标识中“鹰”的羽翼抽象为两个字母E，分别代表Environment和Enjoy，寓意中国一汽致力于绿色低碳、节能环保，努力为用户提供“美妙出行、美好生活”，打造世界一流、环境友好（绿色低（零）碳）、深受消费者喜爱的移动出行服务公司的愿景。

会议回顾了中国一汽2021年经营发展情况。2021年，中国一汽年销售整车350万辆，营业收入7070亿元，同比增长1.4%。其中，红旗品牌销量突破30万辆，同比增长50.1%；解放品牌实现销量44万辆；一汽-大众抢芯保产、调整结构，深化改革、强化创新；一汽丰田实现销量增长6.8%。2021年，中国一汽研发总投入214.2亿元，同比增长3.9%，占营收比重达3%；取得63项关键核心技术突破，完成专利申请4757件；投放一大批卓越创新产品。

(责编：曹淼、李源)