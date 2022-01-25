人民网北京1月25日电 （记者乔雪峰）为充分发挥国家公路网整体效益，支撑构建国家综合立体交通网，近日，交通运输部、国家发展改革委印发《关于加强国家公路省际瓶颈路段建设的通知》（以下简称《通知》），旨在加快打通国家公路省际瓶颈路段，畅通国家公路网络，促进区域、城乡协调发展，充分发挥交通的中国现代化开路先锋作用。

《通知》提出，到2025年，国家公路网既有省际瓶颈路段基本消除，协同高效的管理模式和工作机制基本建立，国家公路网在保障和改善民生、服务构建新发展格局方面作用明显。展望到2035年，国家公路省际瓶颈路段现象得到根本性解决，省际衔接顺畅、路网系统完备、管理服务优质、工作机制健全。人民满意度大幅提升，国家公路网在构建新发展格局中的支撑保障和交通当好中国现代化开路先锋的作用得到充分发挥。

《通知》提出，以位于国家区域重大战略和区域协调发展战略以及城市群、都市圈、欠发达地区、边境地区、革命老区范围内的国家公路省际瓶颈路段建设为重点，持续破除国家公路省际瓶颈制约，提高国家公路网供给能力和整体效能。

那么，什么是国家公路省际瓶颈路段？以国家高速公路为例，相邻两省（区、市）一方已建成、另一方尚未开工建设的未通路段；一方已开工一年以上、另一方尚未开工建设的未通路段；两方均未开工建设且里程之和不超过100公里的路段。以普通国道为例，相邻两省（区、市）现状技术等级相差两级及以上；现状一方已建成、另一方为待贯通；两方现状均为待贯通且里程之和不超过60公里的路段。

《通知》提出了四方面主要任务：一是建立台账，加快消除既有省际瓶颈。各省级交通运输主管部门会同省级发展改革部门按路线对国家公路省际路段进行摸底排查，摸清瓶颈路段的具体段落，建立基础工作台账，确定分阶段建设改造安排，具备条件的应调整纳入各地交通运输“十四五”发展规划，分年度制定实施计划。交通运输部、国家发展改革委汇总甄别各省（区、市）建设任务和具体项目，在相关五年发展规划（含中期调整）和年度投资计划中予以优先考虑和安排。

二是强化衔接，力求规划同图同步实施。坚持全国公路建设“一盘棋”、路网运行“一张图”，相邻省（区、市）在相关规划、计划制定过程中要进一步强化沟通对接，共同研究国家公路省际路段线位走向、省际接口方案，以及建设时机、建设标准、建设理念等，共同制定实施方案和相关工作细则，并以省际接线协议等形式予以明确，协调有序推进建设实施，保障国家公路相邻省（区、市）衔接路段同步规划、同步建设、同步验收、同步运营。

三是加强协同，共同提升省际服务水平。以保障国家公路省际路段服务能力为导向，各省级交通运输主管部门要加大省际路段的管养和组织协调力度，着力提升路网管理运行和服务水平，并在养护计划编制、养护工程实施，以及路网运行监测、应急救援、出行服务、交通组织疏导、综合执法等管理服务方面，进一步强化联动和协调，避免因不同辖区协调不到位而引发交通拥堵。

四是优化机制，建立健全长效制度保障。各省级交通运输主管部门、发展改革部门要牢固树立大局意识，坚持全国“一盘棋”，强化落实主体责任，健全完善分级责任体系，明确本级和市县交通运输主管部门、发展改革部门责任分工，定期组织开展国家公路省际瓶颈路段摸底排查等工作，并积极协调相邻省（区、市）交通运输主管部门、本级相关部门和市县人民政府等，充分调动各方力量协同推进相关项目建设，形成动态化跟踪和常态化推进机制，消除存量，不添增量，持续消除国家公路省际瓶颈现象。省级公路、农村公路中省际衔接路段，可参照国家公路省际瓶颈路段推动实施。

对于如何做好落实?《通知》提出，要强化要素保障，对于国家公路省际瓶颈路段建设项目，各地应按程序加快审批。交通运输、发展改革部门要积极协调财政、自然资源等部门，争取相关政策支持，做好通道和土地资源等的储备和预留。推动和争取地方各级人民政府加大财政资金等支持力度，研究完善跨省（区、市）财政协同投入机制，不断创新投融资模式

《通知》提出，要做好前期工作，提高前期工作质量，加强重大建设项目特别是省际跨江跨河工程的技术方案比选和经济可行性论证，切实保障项目前期工作经费及工程研究试验经费投入，强化咨询评估和技术攻关，合理确定建设方案及投资规模。

《通知》提出，要加强跟踪督导，充分利用信息化、智能化等手段，提升国家公路省际路段监督管理水平，提高工作效率。各省级交通运输主管部门会同省级发展改革部门每年6月底、12月底前将国家公路省际瓶颈路段项目清单、推进计划及实施进展报送交通运输部、国家发展改革委。交通运输部、国家发展改革委将对国家公路瓶颈路段进行跟踪评估，适时开展现场督促指导工作，协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题，根据需要提供相关技术支持。

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