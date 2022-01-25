人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商务部盘点2021年我国消费市场四大亮点

2022年01月25日16:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月25日电 （记者赵竹青）25日上午，国务院新闻办公室就我国2021年商务运行情况举行发布会，商务部市场运行和消费促进司负责人徐兴锋表示，2021年，全年社零总额44.1万亿元，比2020年增长12.5%，两年平均增长3.9%。消费市场克服疫情带来的不利影响，呈现稳步恢复态势，展现出强大活力和韧性，实现了“十四五”良好开局。徐兴锋概括了2021年我国消费情况的四大特点和亮点。

创新驱动特点明显

各种新技术、新理念在消费领域广泛渗透，策展型零售等新业态新模式快速迭代，体验式、沉浸式、互动式消费新场景不断涌现，商旅文体、线上线下加快融合。2021年网上零售额13万亿元，比上年增长14.1%。

智能消费较快增长

限额以上单位通讯器材零售额比上年增长14.6%。5G手机出货量2.66亿部，增长63.5%，占同期手机出货量的76%。一些电商平台智能门锁、智能卫浴、扫地机器人等智能产品销量增长30%以上。

绿色消费蓬勃发展

以汽车为例，新能源汽车销量达到352.1万辆，比上年增长1.6倍，每卖出8辆新车就有一辆是新能源汽车；二手车交易量是体现循环经济的，达到1758.5万辆，增长22.6%，二手车与新车销售之比达到0.67比1。

冰雪消费持续升温

北京冬奥会开幕在即，各地都掀起了冰雪消费热潮，北京、吉林、黑龙江、上海、湖北等地在做好疫情防控前提下，开展了内容丰富、形式多样的冰雪消费活动。一些电商平台滑雪用品销量增长1倍以上。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：到2025年培育乡村产业振兴带头人10万人
　　人民网北京1月25日电 （记者李栋）近日，记者从农业农村部获悉，为加强农业农村人才队伍建设，农业农村部编制了《“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确，到2025年培育乡村产业振兴带头人10万人。…
财政部：2022年将实施新的更大力度组合式减税降费
　　人民网北京1月25日电 （记者王震）25日，国新办就2021年全年财政收支情况举行发布会，财政部副部长许宏才表示，根据中央经济工作会议部署，按照积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续的要求，2022年将针对市场主体需求，实施新的更大力度组合式减税降费。 “1亿多市场主体是我国经济发展的底气、韧性所在，是稳住经济基本盘的重要基础。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部