商务部盘点2021年我国消费市场四大亮点
2022年01月25日16:29 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （记者赵竹青）25日上午，国务院新闻办公室就我国2021年商务运行情况举行发布会，商务部市场运行和消费促进司负责人徐兴锋表示，2021年，全年社零总额44.1万亿元，比2020年增长12.5%，两年平均增长3.9%。消费市场克服疫情带来的不利影响，呈现稳步恢复态势，展现出强大活力和韧性，实现了“十四五”良好开局。徐兴锋概括了2021年我国消费情况的四大特点和亮点。
创新驱动特点明显
各种新技术、新理念在消费领域广泛渗透，策展型零售等新业态新模式快速迭代，体验式、沉浸式、互动式消费新场景不断涌现，商旅文体、线上线下加快融合。2021年网上零售额13万亿元，比上年增长14.1%。
智能消费较快增长
限额以上单位通讯器材零售额比上年增长14.6%。5G手机出货量2.66亿部，增长63.5%，占同期手机出货量的76%。一些电商平台智能门锁、智能卫浴、扫地机器人等智能产品销量增长30%以上。
绿色消费蓬勃发展
以汽车为例，新能源汽车销量达到352.1万辆，比上年增长1.6倍，每卖出8辆新车就有一辆是新能源汽车；二手车交易量是体现循环经济的，达到1758.5万辆，增长22.6%，二手车与新车销售之比达到0.67比1。
冰雪消费持续升温
北京冬奥会开幕在即，各地都掀起了冰雪消费热潮，北京、吉林、黑龙江、上海、湖北等地在做好疫情防控前提下，开展了内容丰富、形式多样的冰雪消费活动。一些电商平台滑雪用品销量增长1倍以上。
(责编：赵竹青、高雷)
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