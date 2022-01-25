人民网北京1月25日电 （记者王震）25日，国新办就2021年全年财政收支情况举行发布会，财政部副部长许宏才表示，根据中央经济工作会议部署，按照积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续的要求，2022年将针对市场主体需求，实施新的更大力度组合式减税降费。

“1亿多市场主体是我国经济发展的底气、韧性所在，是稳住经济基本盘的重要基础。”许宏才说，今年减税降费主要从四方面发力。

一是聚焦制造业高质量发展，促进企业科技创新和更新创造。加大增值税留抵退税力度，完善研发费用加计扣除政策，促进制造业企业设备更新和技术改造投资，推动产业转型升级。

二是聚焦小微企业和个体工商户，促进市场主体加快发展增加活力。延续实施2021年底到期的支持小微企业和个体工商户的减税降费措施，进一步缓解小微企业经营压力。

三是聚焦增强地方财力，为减税降费提供保障。中央财政将继续加大对地方转移支付力度，推动财力向市县基层下沉，避免地方因财力不足而在减税降费上打折扣。

四是坚决打击偷税漏税骗税，坚决制止乱收费。总的看，2022年减税降费将对提振市场主体信心、稳定市场预期、扩大有效投资、拉动终端消费、推动经济平稳健康发展发挥重要作用。

(责编：王震、吕骞)