人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

农业农村部：到2025年培育乡村产业振兴带头人10万人

2022年01月25日16:48 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月25日电 （记者李栋）近日，记者从农业农村部获悉，为加强农业农村人才队伍建设，农业农村部编制了《“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确，到2025年培育乡村产业振兴带头人10万人。

《规划》表示，到2025年，初步打造一支规模宏大、结构优化、素质优良、作用凸显，以主体人才为核心、支撑人才和管理服务人才为基础的农业农村人才队伍，形成各类人才有效支撑农业农村发展的新格局，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供强有力的人才支撑和智力保障。

在队伍规模方面，《规划》要求主体人才队伍持续壮大、支撑人才队伍充实做强、管理服务人才队伍更加优化，打造一支推动乡村振兴的主力军，更好满足农业农村发展需要。到2025年，培育家庭农场主、农民合作社理事长等乡村产业振兴带头人10万人，辐射带动500万新型生产经营主体负责人发展壮大；农业科研人才量质双升，“神农英才”等领军人才有效增加；农业产业化国家重点龙头企业家超过2000人；返乡入乡创业人员超过1500万人，其中农村创业带头人100万人。

在优化结构素质方面，《规划》要求适应新产业新业态发展要求的各类人才不断涌现，支撑保障和示范引领的能力素质全面提升，人才结构和布局更加合理，人才供给更加有效，高层次领军人才比重进一步增加。

加强农业农村人才队伍建设，旨在让农业农村人才在保障粮食和重要农产品有效供给、提高农业质量效益和竞争力、提升产业链供应链现代化水平等方面技术支撑更加牢固，在深化农村改革、提升乡村治理能力、加强乡村建设等方面的关键引领作用更加凸显。

此外，《规划》还要求不断优化机制环境。人才培养开发、评价发现、选拔使用、激励保障机制不断健全，人才队伍建设的资源要素投入大幅提高，人才是第一资源理念更加深入人心，有利于人才发展的政策环境和良好氛围进一步巩固。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：到2025年培育乡村产业振兴带头人10万人
　　人民网北京1月25日电 （记者李栋）近日，记者从农业农村部获悉，为加强农业农村人才队伍建设，农业农村部编制了《“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确，到2025年培育乡村产业振兴带头人10万人。…
财政部：2022年将实施新的更大力度组合式减税降费
　　人民网北京1月25日电 （记者王震）25日，国新办就2021年全年财政收支情况举行发布会，财政部副部长许宏才表示，根据中央经济工作会议部署，按照积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续的要求，2022年将针对市场主体需求，实施新的更大力度组合式减税降费。 “1亿多市场主体是我国经济发展的底气、韧性所在，是稳住经济基本盘的重要基础。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部