人民网北京1月25日电 （记者李栋）近日，记者从农业农村部获悉，为加强农业农村人才队伍建设，农业农村部编制了《“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确，到2025年培育乡村产业振兴带头人10万人。

《规划》表示，到2025年，初步打造一支规模宏大、结构优化、素质优良、作用凸显，以主体人才为核心、支撑人才和管理服务人才为基础的农业农村人才队伍，形成各类人才有效支撑农业农村发展的新格局，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供强有力的人才支撑和智力保障。

在队伍规模方面，《规划》要求主体人才队伍持续壮大、支撑人才队伍充实做强、管理服务人才队伍更加优化，打造一支推动乡村振兴的主力军，更好满足农业农村发展需要。到2025年，培育家庭农场主、农民合作社理事长等乡村产业振兴带头人10万人，辐射带动500万新型生产经营主体负责人发展壮大；农业科研人才量质双升，“神农英才”等领军人才有效增加；农业产业化国家重点龙头企业家超过2000人；返乡入乡创业人员超过1500万人，其中农村创业带头人100万人。

在优化结构素质方面，《规划》要求适应新产业新业态发展要求的各类人才不断涌现，支撑保障和示范引领的能力素质全面提升，人才结构和布局更加合理，人才供给更加有效，高层次领军人才比重进一步增加。

加强农业农村人才队伍建设，旨在让农业农村人才在保障粮食和重要农产品有效供给、提高农业质量效益和竞争力、提升产业链供应链现代化水平等方面技术支撑更加牢固，在深化农村改革、提升乡村治理能力、加强乡村建设等方面的关键引领作用更加凸显。

此外，《规划》还要求不断优化机制环境。人才培养开发、评价发现、选拔使用、激励保障机制不断健全，人才队伍建设的资源要素投入大幅提高，人才是第一资源理念更加深入人心，有利于人才发展的政策环境和良好氛围进一步巩固。

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