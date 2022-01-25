人民网北京1月25日电 （记者赵竹青）25日上午，国务院新闻办公室就我国2021年商务运行情况举行发布会，商务部外国投资管理司司长陈春江表示，2022年将在完善支持外商投资政策上持续发力。修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，充分发挥土地、税收等优惠政策效应，引导外资更多投向先进制造、现代服务、高新技术、绿色低碳、数字经济等领域和中西部地区。

关于做好2022年稳外资工作，陈春江表示，要在扩大高水平对外开放、完善支持政策、提升服务水平、强化平台作用、加强投资促进、优化营商环境上持续发力。

具体措施包括：落实好2021年版全国和自贸试验区外资准入负面清单，确保汽车制造等领域开放举措落地见效，吸引更多跨国公司投资；完善重点外资项目工作专班机制，对外资企业遇到的困难问题，快速响应、及时解决，为企业稳定经营提供服务保障；加强重点外资项目用地、用能、环保、人员出入境等方面的保障，推动项目早签约、早投产、早达产；发挥自贸试验区、自由贸易港、服务业扩大开放综合试点示范等开放平台作用，对接高标准国际经贸规则，加快推动制度型开放；落实好国家级经开区新版考核评价办法，大力发展开放型经济，打造稳外贸稳外资“主阵地”等。

(责编：赵竹青、高雷)