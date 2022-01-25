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财政部：2021年全国一般公共预算收入超20万亿元

2022年01月25日16:35 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （记者王震）财政部副部长许宏才25日在国新办就2021年全年财政收支情况举行的发布会上介绍，2021年全国一般公共预算收入20.25万亿元，与2012年相比接近翻番。

许宏才说，2021年，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。中央和地方预算执行情况较好，具体表现为以下六个方面：

一是财政收入完成预算。2021年，全国一般公共预算收入20.25万亿元，与2012年的11.73万亿元相比，接近翻一番。具体看，2021年收入比上年增长10.7%，与2019年相比增长6.4%，完成收入预算。其中，中央一般公共预算收入9.15万亿元，比上年增长10.5%；地方一般公共预算本级收入11.1万亿元，比上年增长10.9%。中央和地方均有一定超收，主要是经济恢复性增长，再加上工业生产者出厂价格指数涨幅较高等因素拉动。

二是财政支出控制在人大批准的预算以内。全国一般公共预算支出24.63万亿元，同比增长0.3%。其中，中央一般公共预算本级支出3.5万亿元，比上年下降0.1%；地方一般公共预算支出21.13万亿元，比上年增长0.3%。

三是减税降费政策有效落实。财政部坚持把减税降费作为深化供给侧结构性改革的关键之举，精准实施减税降费，突出支持制造业升级和中小微企业及个体工商户。在“十三五”期间累计减税降费超过7.6万亿元基础上，2021年又新增减税降费超1万亿元，特别是三季度以来，为缓解企业资金困难和经营压力，允许企业提前享受前三季度研发费用加计扣除等政策，帮助企业特别是中小微企业、个体工商户缓解困难、更好发展，留住青山、赢得未来，实现“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环。

四是强化跨周期调节，促进经济持续稳定恢复。按照党中央、国务院决策部署，强化跨周期调节，根据经济运行情况把握债券发行力度和节奏，总体上前慢后快。一季度经济恢复态势较好，适当放缓总体发行节奏，下半年面对新的经济下行压力，加快地方债券特别是专项债券发行使用，地方新增专项债券发行超过全年发行额的七成，第四季度专项债券安排的支出约占全年支出总额的五成，带动扩大有效投资，促进经济运行在合理区间。

五是坚持政府过紧日子，民生保障有力有效。各级政府带头过紧日子，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，努力降低行政运行成本。同时基层“三保”等重点领域支出得到有力保障，全国教育支出3.76万亿元，比上年增长3.5%；社会保障和就业支出3.39万亿元，比上年增长3.4%；卫生健康支出1.92万亿元，在2020年疫情防控高基数增长的基础上（上年是增长了15.3%），2021年继续保持较高强度，支出规模与上年基本持平。

六是直达资金效能继续提升，惠企利民精准有效。财政部门实施常态化财政资金直达机制并扩大范围，全年中央财政共下达直达资金预算指标2.8万亿元，各地累计实现实际支出2.67万亿元，占中央财政已下达的95%，为地方落实惠企利民政策和做好“六稳”、“六保”工作提供更好财力保障。

(责编：王震、高雷)

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