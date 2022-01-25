人民网北京1月25日电 （记者栗翘楚）当前，随着短视频市场规模的持续扩大，短视频如何实现公共价值，成为行业关注的焦点。近日，由人民网舆情数据中心主办的短视频公共价值建设研讨会在京举行，来自官产学研的多位嘉宾为引导和规范短视频健康发展，营造行业健康生态建言献策。

人民在线副总编辑、新媒体智库高级研究员刘鹏飞代表课题组发布《短视频公共价值建设研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》提出，短视频平台所能发挥的作用已不仅局限于文化领域，从技术层面的算法伦理到商业层面的生态构建，再到政治经济文化等方方面面的“数字化转型”，网络空间的数字生存正要求以新的视角去看待平台的社会属性与公共价值。创新提升数字素养与网络技能、助推数字经济“新三农”发展、维护网络清朗空间与版权秩序、助力“双碳”目标建设与转型、增加全民福祉实现共同富裕等，将会成为未来短视频公共价值建设的发展趋势。

原国家旅游局监督管理司司长彭志凯在发言中表示，国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》中提出，要充分运用数字化、网络化、智能化科技创新成果，升级传统旅游业，推动旅游业从资源驱动向创新驱动转变。首先，希望借助短视频手段，让旅游成一种学习的方式；其次，发挥短视频功能，让生产者成为满足人们对美好生活追求、传播正能量的主体；第三，规范短视频导向，让公共价值成为高质量发展的助推器。

原质检总局执法督查司司长、市场监管总局原网络交易监管司副司长严冯敏强调，网络短视频应该坚持发展与规范相结合。要坚持以治理促进发展的原则，适应数字化治理要求，遵循数字经济发展规律，以科技管理网络，数据治理数据。同时，还要建立算法向善的公共价值观，引导平台企业强化合规经营。

北京大学法学院教授、副院长，北京大学电子商务法研究中心主任薛军在视频连线中指出，要通过好的政策来引导生产出高质量的、具有积极健康内容的短视频。其次，要强化关于算法推荐的管理规定，把客观真实、更高质量的内容呈现在民众面前。

中国社会科学院中国文化研究中心副主任张晓明认为，对于数字技术所产生的新业态和新产业，要予以充分的包容。推动短视频公共价值建设，要找到短视频发展中的问题和争议，有针对性地提出解决方案和相关政策，这是短视频产业在数字经济领域能够实现健康可持续发展的关键。

中国传媒大学新闻学院教授詹新惠指出，在短视频传播中，不可忽视文字的力量。同时，要关注公共价值到公共力量的转换，通过短视频的叙事策略、短视频的话语体系，建构短视频的价值认同，彰显优质内容的公共力量。

中国人民大学劳动人事学院副院长、共同富裕研究院研究员、长江学者奖励计划特聘教授赵忠指出，短视频作为一个重要的教育手段，对于人们技能的更新和提升有重要的推动作用。此外，短视频还扩大了产品能到达的销售范围，使生产者和消费者得到更好的匹配，在一定程度上弥补了市场失灵，提高了市场效率，但仍需对算法进行一定规范，避免出现信息茧房等情况。

中国艺术研究院团委副书记、文化发展战略研究中心副研究员孙佳山认为，短视频蓬勃发展至今，在接下来一个周期所要必然面临的结构性问题，是如何更好地引导和管理主播，尤其是头部主播与平台的关系。他建议在信用制度与文艺、法律评论公共讨论等层面，开展有效地协同治理和逐步提升全社会的常识理性水平。

复旦大学新闻学院副教授汤筠冰在远程视频连线时表示，讨论短视频的公共价值建设十分必要。他认为，网络平台应该彰显文化理性的观念，克服技术的困惑，使人类的社交关系重新回归到人文价值，这也是短视频平台应当肩负起来的社会责任。

新经济智库（CiNE）首席研究员、湾区新经济研究院院长朱克力在研讨会上指出，未来短视频的公共价值将成为平台发展重要的竞争力源泉。作为科技与文化的结合体，凡是具有责任感的视频平台近年来都在提倡积极的价值观，倡导科技向善、商业向上。短视频行业本身在发展的过程中，也在不断发挥着激励用户创作潜力、激发数据要素潜能、激活传统文化价值等正向作用。

快手科技副总裁岳富涛表示，如今知识性的内容越来越受到用户欢迎，以快手“新知播”为例，人们对于知识呈现出旺盛需求，从而促进短视频进入泛知识时代，承担知识传递与惠及于民的重任。其次，短视频平台的一个重要特点就是个性化，平台根据每个人的需要，向其推荐个性化的内容，这也使得短视频平台承担起传播多样化知识的社会责任。

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