人民网北京1月25日电 （记者任妍）当前，伴随顶层规划的持续出台，我国数字经济正迎来新的发展机遇。浪潮集团董事长邹庆忠表示，浪潮作为数字经济的践行者也是受益者，浪潮将继续加大创新投入，全面投身数字经济建设，推动我国数字经济做强做优做大。

据介绍，过去一年，浪潮成立了浪潮科学研究院，新增3个省级创新平台，与高校、科研院所联合共建8个实验室，组建了创新创业孵化中心；2021年参与制定各类标准17项，累计申请专利近8000件，其中发明专利近7000件。

浪潮作为ICT基础设施提供商，持续为各行各业提供服务器、存储、网络、5G云网融合产品等数字基础设施，并通过领先的AI服务器产品和解决方案，提供智算能力。同时，浪潮作为云服务企业，面向行业提供云网边端融合、云数智融合、建管运融合的全栈云计算服务。

邹庆忠认为，由于我国拥有超大的市场规模和丰富的应用场景，数字技术和实体经济融合的市场空间、发展潜力更大。浪潮在全面推动“数实融合”，从智能制造、智慧水利、智慧矿山、智慧粮食、智慧教育、智慧能源等领域着手，推动千行百业进行数字化转型。在浪潮云洲、云ERP赋能下，中铁工业、积成电子等制造企业实现了提质降本增效；在广东数字北江率先安装“大禹针”后，向海南、云南等6省推广，打造智慧水利样板；在山东、江苏、广东等14省份落地省级教育云平台，推动智慧教育发展；为中储粮集团、中粮集团、鲁粮集团等粮食企业打造“智慧粮仓”，推进智慧粮食建设。

同时，浪潮作为数字技术企业，正在持续推进工业互联网、人工智能、云计算、大数据等数字技术的产业化发展。据了解，浪潮高度重视工业互联网发展和云洲工业互联网平台建设，为此专门成立了工业互联网公司。

推出数字技术产业化，浪潮还发布了中文AI巨量模型“源1.0”，并公布“源1.0”的开源开放计划，推动AI成果产业化；浪潮云发布新一代行业云战略，聚焦基层治理云、国资云、园区云、能源云等7+X个行业，致力于成为中国行业云市场引领者；浪潮卓数大数据推动数据要素价值释放，致力于成为中国领先的大数据综合服务商。

邹庆忠表示，浪潮集团将抓住数字经济发展机遇，坚持创新引领，加快布局，深挖数字经济潜能，深耕数字经济各个领域，让更多行业、企业和个人在数字化浪潮中享受发展红利，为推动我国数字经济做强做优做大做出贡献。

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