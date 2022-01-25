人民网北京1月25日电 （记者栗翘楚）刚吃完午饭，胜利乡中心小学五年级学生马小博便一路小跑，来到学校一楼的教室，继续沉浸到《草房子》的世界。

胜利乡位于西北内陆宁夏永宁，向东10公里是奔腾咆哮的黄河，向西30公里是飞沙走石的戈壁，对于爱读书的孩子，最近的书店要到5公里外的县城。如今，在学校的一间崭新的阅读室，让马博飞可以在“油麻地”的江南水乡中畅游，和那里的小学生桑桑、秃鹤成为朋友，共尝成长的烦恼、人生的悲喜。

胜利乡中心小学阅读室。受访者供图

据了解，这间阅读室源自由中国社会福利基金会、东风日产、南方周末联合发起的“阳光关爱·i读计划”。在阅读室中，书桌、座椅在教室正中围成一圈，2500多册书等待学生们来翻阅。

据了解，这样的阅读教室，近年来陆续在11个省、直辖市、自治区的12所偏远村小落成。

距离胜利乡1500公里的贵州毕节，鸭池镇草堤小学的阅读室运行已两年有余。

鸭池镇草堤小学阅读室。受访者供图

在语文老师兼阅读室管理员范艳眼里，阅读教室最大的好处在于，“让在家里看不到书的乡下娃儿知道，原来书能这么丰富，我们学校也能有这么多好书”。

在专业志愿者看来，乡村环境不乏阅读的热情，缺少的是接触阅读资源的渠道和科学的教育理念，乡村少年们的改变，归根到底还得从大人做起。

一位志愿者表示：“对于这些资源相对贫瘠的农村孩子来说，读书太重要了，它或许不是唯一的出路，但一定是最好的出路”。

三年来，“阳光关爱·i读计划”不仅捐建阅读教室和捐赠超过三万册全新书籍，试图打通获取阅读资源的“最后一公里”；更通过连接政府、企业、公益组织以及领读者、乡村教师、家长、社会公众等，构建阅读共同体，让乡村少年“爱上读书”。

同时，东风日产持续发动车主、员工、经销商等上下游关联方的力量，既有轻松的线上公益助力，亦有深度的实地参与。2021年，项目还新增“阳光课堂”，结合STEAM跨学科教育理念，以寓教于乐的方式为孩子们解开汽车飞驰的奥秘，体验工业科技的魅力。

“故事很有力量，我们要跟电子产品抢时间，跟孩子在一起有情感的陪伴很重要，有助于和青春期的孩子培养共同话题。”2019年，专业志愿者王茵面对广西南宁马山县白山镇立星民族小学的七十多位家长时，耐心地回答他们的问题，“满足孩子对故事的迷恋，哪怕是一个重复的故事，这也是他认知世界的一种方式”。

这样的家长阅读交流会，是“阳光关爱·i读计划”每到一所乡村学校的固定环节。最初只是“试水”，但因为家长反响热烈延续至今。“什么时间阅读最好”“除了吃喝还能和孩子聊什么”“孩子不懂爱惜书怎么办”等问题，都能拿到家长交流会上探讨。

(责编：王连香、高雷)