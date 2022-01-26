本报记者 曲哲涵

2021年，积极的财政政策坚持“提质增效、更可持续”，有力支持了疫情防控和经济社会发展。1月25日，国新办召开发布会，财政部副部长许宏才介绍了去年财政政策落实情况。

兜牢“三保”底线

2021年财政收支形势符合预期，全国一般公共预算收入20.25万亿元，比上年增长10.7%，与2019年相比增长6.4%。其中，税收收入17.27万亿元，增长11.9%；非税收入2.98万亿元，增长4.2%。财政收入增加的主要原因是经济持续稳定恢复和价格上涨带动，2021年各项减税降费政策得到有效落实。

从财政支出看，全年全国一般公共预算支出24.63万亿元，增长0.3%。中央部门支出下降，腾出更多资金支持地方、支持基层。

从支出结构看，重点领域支出得到有力保障，教育、科学技术、社会保障和就业分别增长3.5%、7.2%、3.4%，均高于总体支出增幅。

许宏才介绍，为兜牢基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转）底线，财政部门通过加大转移支付力度、完善激励约束机制、建立地方财政运行监测机制等手段，保障县级财政资金充足。2021年，用于增加地方财力的均衡性转移支付增长10.1%，县级基本财力保障机制奖补资金增长13.2%，老少边穷地区转移支付增长8.5%，重点生态功能区转移支付增长11%。总体看，过去一年基层财力持续提高，县级“三保”支出得到有效保障。

让中央财政资金高效下沉到市县基层。2021年中央财政直达资金2.8万亿元中，分配市县1.8万亿元，体现了增量资金向基层倾斜的要求。截至12月31日，实际形成支出2.67万亿元。目前所有资金全部分配到了资金使用单位，共安排项目43万多个。

从用途看，支持保居民就业超过510亿元；用于养老、义务教育、基本医疗等基本民生支出超1.92万亿元，约占总支出的72%；相关直接惠企支出累计超过6000亿元，惠及各类市场主体166万余家；县级基本财力保障奖补资金支出超过3300亿元；安排投资额超过1亿元的重点项目接近3000个，累计资金超过1.3万亿元，保障农田水利、交通基础设施、保障性安居工程等重大项目有序开展。

为巩固脱贫攻坚成果并向全面乡村振兴平稳过渡，2021年中央有关补助资金在2016年至2020年连续5年每年增加200亿元的基础上，再增加100亿元。资金分配重点向巩固脱贫攻坚成果任务重的地区倾斜。

全年新增减税降费超1万亿元

2021年财政部会同有关部门，进一步加大对实体经济支持力度。“精准实施减税降费，突出支持制造业升级和中小微企业及个体工商户。”许宏才介绍，在“十三五”期间累计减税降费超7.6万亿元基础上，2021年又新增减税降费超1万亿元。

加大对科技创新的支持力度。在“强基础”方面，2021年中央本级基础研究支出增长10.6%；在“攻关键”方面，财政支持打好关键核心技术攻坚战；在“抓重点”方面，财政加强对国家实验室、高水平研究型大学、科技领军企业等国家战略科技力量建设的支持；在“推改革”方面，改革完善科研经费管理，大幅精简预算科目，提高间接费用比例，为科研人员潜心钻研营造良好环境；在“重引导”方面，注重发挥税收政策作用，引导企业增加科技投入。

“除了对高新技术企业减征所得税等税收优惠外，2021年将制造业企业研发费用的加计扣除比例提高至100%，并且允许企业按半年或者前三季度提前享受优惠。2021年前三季度，企业研发费用加计扣除兑现的减免税额约3300亿元。”许宏才说。

提升财政政策效能

许宏才表示，2022年财政部门要准确把握稳字当头、稳中求进的要求，稳定宏观经济大盘，积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。

一是坚持总量和结构并重，提升财政政策效能。保持财政支出在较高水平，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，用好存量和增量资金，加大对国家重大战略任务和重大项目的支持力度，保障和改善基本民生。

二是实施新的减税降费，增强市场主体的活力。加大增值税留抵退税力度，完善研发费用加计扣除政策，促进制造业企业设备更新和技术改造投资；延续实施2021年底到期的支持小微企业和个体工商户的减税降费措施；继续加大对地方转移支付力度，避免地方因财力不足而在减税降费上打折扣；坚决打击偷税漏税骗税，坚决制止乱收费。

三是用好地方政府债券，保障重点项目建设。2021年，全国人大批准新增地方政府专项债券额度3.65万亿元。2022年要优化专项债券使用方向，重点支持在建项目后续融资，保障重点领域项目建设需要。

四是增加转移支付，保障地方特别是基层政府财政能力。中央财政转移支付向困难地区和欠发达地区倾斜，着力强化财力薄弱地区的资金保障。通过资金直达和健全省以下财政体制等方式，增强基层政府提供基本公共服务的能力。

五是严控政府支出，提高财政资金绩效。强化各类预算支出编制、审核和管理，全过程实施财政资金绩效评价，推进评价结果与预算安排相衔接，腾出更多资金用于支持经济发展和改善民生。

六是合理把握政策力度，增强可持续性。坚持尽力而为、量力而行，科学评估和把握财政收支政策。合理安排赤字和债务规模，有效防范风险。加强财政政策与货币、就业、产业、投资、消费、区域等政策的紧密配合。

《 人民日报 》（ 2022年01月26日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)