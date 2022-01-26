本报记者 罗珊珊

●消费重新成为经济增长第一拉动力

●进出口规模突破6万亿美元

●全年实际使用外资首次突破万亿元

当前，我国成为全球第二大商品消费市场，货物贸易总额连续5年全球第一，吸收外资保持全球第二，对外投资稳居世界前列，设立21个自由贸易试验区，推进海南自由贸易港建设，签署全球最大的自贸协定——区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），商务发展不断取得新突破。1月25日，国新办举行新闻发布会，介绍2021年商务运行情况。

商务部综合司司长郭婷婷介绍，2021年，我国商务运行稳中向好、好于预期，外贸、外资、消费规模和对“一带一路”沿线国家投资占比创4个历史新高，多双边合作取得重大突破，实现“十四五”商务发展良好开局，为国民经济持续恢复发展作出了积极贡献。

国内消费逐步恢复。全年社会消费品零售总额44.1万亿元，增长12.5%。最终消费支出对经济增长贡献率达65.4%，消费重新成为经济增长第一拉动力。餐饮等服务消费有序恢复。餐饮收入增长18.6%，已接近疫情前水平。人均教育文化娱乐消费、交通通信消费、医疗保健消费支出分别增长27.9%、14.3%和14.8%。新型消费快速发展。实物商品网上零售额10.8万亿元，增长12%，占社零总额比重达24.5%，“网上年货节”“双品网购节”带动网上零售额1.6万亿元。海南离岛免税品销售额增长83.1%。

对外贸易再创新高。全年货物进出口39.1万亿元，增长21.4%，成为经济运行中的一大亮点。规模和份额再上台阶。进出口规模接连迈上5万亿、6万亿美元两大台阶。2021年前三季度出口和进口国际市场份额分别为15%和12.1%，均创历史新高。服务贸易升级加快。1—11月服务进出口4.7万亿元，增长14.7%。个人文化和娱乐、知识产权使用费等知识密集型服务出口分别增长36.2%和29.3%。

吸收外资快速增长。全年实际使用外资首次突破万亿元，达到1.1万亿元，增长14.9%，新设外资企业4.8万家，增长23.5%，实现引资规模和质量“双提升”。大项目数较快增长。合同外资5000万美元、1亿美元以上大项目数量分别增长26.1%、25.5%。开放高地成效显著。21个自贸试验区实际使用外资2130亿元，占吸收外资总额的18.5%。

对外投资合作和对外援助执行平稳发展。全年对外直接投资9366.9亿元，增长2.2%，结构更加优化。一是与“一带一路”等重点地区投资合作不断深化。对“一带一路”沿线国家投资增长7.9%，占比提升至14.8%。对欧盟投资增长13.4%。二是对重点行业投资增长较快。对交通运输业、科研服务业、信息技术业投资分别增长80%、68.5%和5%，合计占比提高3.1个百分点。三是合作共赢成效显现。截至2021年底，在境外经贸合作区累计投资507亿美元，上缴东道国税费66亿美元，为当地创造39.2万个就业岗位。四是承包工程稳中有升。新签合同额以美元计增长1.2%，其中上亿美元项目数增加46个。五是对外援助高效执行。全年累计实施各类援助项目1000余个。

多双边经贸关系取得新突破。一是自贸区提升战略取得重大进展。二是多边合作发挥更大作用。三是双边和区域经贸合作更加深化。

2022年，商务部将坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和商务发展，统筹发展和安全，促进消费持续恢复，稳住外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，推动商务高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年01月26日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)