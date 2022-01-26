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2021年，财政部新启动13个试点，田园综合体建设试点进入新阶段

田园诗画 绘就美好乡村（经济聚焦）

本报记者  高云才
2022年01月26日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　广东省珠海市斗门区岭南大地田园综合体景观。
　　梁颂辉摄（人民视觉）

　　田园综合体建设试点，是推进农业农村现代化、推进乡村振兴的一项抓手。坚持以农为本、政府引导、市场主体、探索创新，当前各地建设试点正有序推进。农民参与，农民享有，发挥农民首创精神，湖南浏阳以试点带动农民增收致富；瞄准高质量，建立多元化投入格局，浙江绍兴、四川都江堰等地现代农业发展竞争力不断提升……继21个试点结束后，2021年财政部又在13个省份新启动13个试点，田园综合体建设试点进入新阶段。

　　——编  者  

　　

　　2017年中央一号文件提出，支持有条件的乡村建设以农民合作社为主要载体、让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体。当年，财政部按照三年规划、分年实施的方式，在部分省份启动15个国家级田园综合体建设试点。

　　按照《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》关于推进田园综合体建设试点部署，2018年财政部在3个省份新启动6个试点。目前，21个试点已结束，中央财政已累计安排16.8亿元。2021年，财政部又在13个省份新启动13个试点，田园综合体建设试点进入新阶段。

　　加大政策顶层设计力度，推动试点规范有序发展

　　峰峦叠嶂中，江苏省溧阳市生态农业发展势头正劲。“依托七彩曹山国家级田园综合体，我们举办的蓝莓节效果非常好，线上直播的订单都满了。”白露山生态农业发展有限公司董事长余庆贵说。

　　“现代农业正从传统的生产型农业向功能型农业转变。田园综合体项目的建设，将政府、市场、农民等各方力量融合在一起，为乡村发展打开了更大的空间，激发了乡村发展的活力。”溧阳市财政局总会计师田春华说。

　　——加大政策创设力度，规范发展。

　　“规划，要一张蓝图绘到底。”农业农村部农村经济研究中心主任金文成表示，国家级田园综合体建设试点，以农业资源、产业基础、特色村落、传统文化为依托，以农业综合开发项目为抓手，完善生产、产业、经营、生态、服务和运行功能体系，建设试点实现了生产生活生态“三步同生”、一二三产业“三产融合”、农业文化旅游“三位一体”。

　　据介绍，中央财政通过相关渠道予以适当支持，试点建设项目和管理具体政策由地方自主研究确定，体现项目建设的整体性、系统性和协调性，全面提升田园综合体整体效益。

　　财政部农业农村司负责人表示，坚持“以农为本、政府引导、市场主体、探索创新”原则，田园综合体建设试点有序推进。

　　按照财政部要求，试点要在农业农村基础设施较为完备、农业生态资源条件较为优越、特色产业优势较为明显、农村基层组织和市场主体试点积极性较高、开发主体已自筹资金投入较大且自身有持续投入能力、农村综合改革工作基础较好的地区，以一定数量村庄构成的特色片区为开发单元，立足资源禀赋优势，集智慧农业、创意农业、农事体验等为一体，贯通产供加销，融合农文教旅，建设生态优、环境美、产业兴、消费热、农民富、品牌响的乡村田园综合体。2021年，中央财政已安排6.5亿元，支持地方开展试点建设。

　　促进农民就业增收，推动生态资源有效转化，防止耕地“非粮化”“非农化”

　　隆冬时节，湖南省浏阳市永安镇田园综合体一派热闹景象。芦塘村村民周向华的家里迎来了几批游客，一家人忙着引导游客品尝购买自制的特色食品，大半天时间就卖出100多份。

　　“现在在家里做特色食品卖，没以前出去打工那么累了，还可以照顾家庭，收入也更高了。”周向华的喜悦洋溢在脸上。他家还腾出一个大房间，按统一标准装修布置一新，成为当地主题民宿的一员。

　　田园综合体试点建设，出发点和落脚点都在于农民就业增收。浏阳市“浏阳故事·梦画田园”国家级田园综合体建设试点自2017年10月启动以来，各级财政累计投入1.23亿元，带动社会资本投入2.15亿元，推动农业与工业、文旅、康养、电商等深度融合。

　　浏阳市财政局局长朱姿丰介绍，通过以财政资金入股为引导与支持，促进村集体、合作社、企业组建新型农村经营主体，重点打造的两个功能区共带动农民就业700余人、人均年收入达5万元。

　　财政部农业农村司负责人表示，要健全让农民受益的利益联结机制，带动农民增收致富。

　　“田园综合体建设试点涉及千家万户农民，农民发挥首创精神参与进来，田园综合体才有生命力。”云南省保山市农业农村局局长何树林说。

　　华中农业大学乡村振兴研究院院长宋洪远说，田园综合体试点建设，要促进农业高质高效，结合田园综合体定位特征，深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，推动生态资源有效转化，防止耕地“非粮化”和“非农化”，充分发挥农民的首创精神，激发田园综合体建设的内生动力。

　　瞄准农业农村高质量发展，扎实推进乡村振兴

　　在浙江省绍兴市“花香漓渚”田园综合体，市农业农村局局长王浩萍说：“田园综合体建设试点，反映了农业农村优先发展的导向。”

　　漓渚镇现有6个花卉专业村，250多家花卉企业，花木基地4万余亩，拥有绿化苗木、名优兰花等2900个品种。未来几年，漓渚镇将全力推动试点各项工作稳步开展，将“花香漓渚”建成集休闲农业集群发展区、宜业宜居宜游美丽新家园、品质型高效生态农业样板区、高水平建成全面小康社会示范区等为一体的田园综合体。

　　管理再提升，是提高试点发展竞争力的必然要求。财政部农业农村司有关负责人表示，田园综合体建设试点，要按照“政府引导、市场主体”的原则，国家支持有基础、有优势、有特色、有规模、有潜力的特色片区，按照农业供给侧结构性改革要求，推进试点建设，因地制宜探索将绿水青山转化为金山银山的有效路径。

　　走进四川省都江堰市天府源田园综合体，猕猴桃出口示范区的渠系里正在灌水。“这里打造的是集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的综合发展模式，充分发挥财政资金引导作用，创新投融资新格局。”都江堰市财政局局长刘罡说。

　　财政部农业农村司有关负责人表示，财政部门统筹使用好现有各项涉农支持政策，积极统筹各渠道支农资金支持田园综合体建设。积极发挥财政投入的引导作用，综合运用先建后补、以奖代补、担保补贴等方式，探索推广政府和社会资本合作，撬动金融和社会资本投向田园综合体建设，推动建立多元化投入格局。

　　民族要复兴，乡村必振兴。在以习近平同志为核心的党中央领导下，农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展，田园综合体建设试点将迎来更加美好的明天。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月26日 07 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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