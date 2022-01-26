本报记者 姜 峰 贾丰丰

青海湖畔，寒风凛冽。青海省海北藏族自治州刚察县果洛藏贡麻村村民索南才让家中暖意融融。“10只羊！两万块！”索南才让一进家门，就大声向家里报告“战绩”。他打开手机，盯着物流信息告诉记者：“这10只羊不消3天工夫，就能送到北京、广东的客户家。多亏国家能源集团帮助，咱的牛羊肉现在直接进驻到央企电商平台。这是今年第一单，开门红！”

果洛藏贡麻村，平均海拔3300米，是一个牧民集中安置新村。从十几公里外的智麦沟，到现在的安置点，短短7年时间，索南才让不仅彻底告别了“土房土路、土炕土豆”的生活，还被评为全乡优秀共产党员，去年全家人均收入超过两万元。

听说现在的消费者对牛羊肉品质要求高，索南才让没事就拿着手机学养殖，草饲比例要搭配合理、出栏时间得严格计算……牛羊换了养法，日子也换了活法：老人带着孩子住在乡镇，就医上学抬脚就到；年轻人在山里养殖牛羊，发展致富。如今在果洛藏贡麻村，城镇有家，草原有根，已经勾勒出很多家庭的幸福剪影，全自动洗衣机、水冲式厕所、热水淋浴器也成为户户标配。

“这两年，村里常在农闲时办培训班，给大伙儿培训电焊、面点制作、挖掘机驾驶等技能，增加致富门路。”果洛藏贡麻村驻村干部东智告诉记者，去年全村人均收入达到1.5万多元。“村里还出租集体草场，投资建生态园，发展乡村旅游。集体经济有了收入，大伙儿也得了实惠。”

“政策好，咱也得更努力，勤劳致富嘛。我还当上了生态管护员，每月能挣1200元。”索南才让兴奋得直搓手，“听村干部们说，刚察县已经被认证为绿色有机农畜产品基地，现在牛羊不愁卖，价钱也好，今年我打算再把养殖规模扩一扩。”

《 人民日报 》（ 2022年01月26日 07 版）

(责编：白宇、赵欣悦)