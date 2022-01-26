本报北京1月25日电 （记者王政）“近期工信部对2.5万家中小企业调查问卷显示，85.1%的企业认为发展环境有所改善，85%的企业认为融资环境有所改善，92%的企业认为税费负担减轻。”工业和信息化部副部长徐晓兰日前表示，总体来说，中小企业的政策获得感和满意度比较高。

徐晓兰说，过去一年里中小企业经受住了原材料价格高企、订单不足、疫情汛情等复杂严峻形势考验，保持稳定恢复增长态势。2021年1—11月，规模以上中小工业企业营业收入、利润总额同比分别增长20.7%、28.2%；两年平均分别增长9.8%、17.1%，进一步体现了中小企业的韧性和活力。帮助中小企业纾困解难、促进中小企业平稳健康发展的各项政策取得了积极成效，主要体现在以下几个方面——

一是减税降费力度进一步加大，2021年全年新增减税降费1万亿元。继续实施小规模纳税人增值税征收率由3%降到1%的政策，将增值税起征点由10万元提高到15万元，对小型微利企业和个体工商户应纳税所得额不超过100万元部分在原优惠基础上再减半征收所得税，对制造业中小微企业实施税收缓缴措施等。

二是融资支持进一步加大，截至2021年末，普惠小微授信户数超过4400万户，普惠小微贷款余额同比增长27.3%。新增3000亿元支小再贷款额度，支持地方法人银行增加小微企业和个体工商户贷款。下调支农支小再贷款利率，将两项直达工具转换为支持小微企业的市场化政策工具。2021年11月新发放的普惠小微企业贷款加权平均利率为4.98%，比2020年12月下降0.1个百分点。

三是进一步支持企业稳岗扩岗。继续实施稳岗返还、以工代训等政策措施，加大对中小微企业失业保险稳岗返还力度，将返还比例从50%提高到60%，继续实施阶段性降低失业和工伤保险费率等。2021年前11个月，共支出各类就业补贴827亿元，向326万户企业发放失业保险稳岗返还资金192亿元。

四是进一步加大“专精特新”支持力度。出台培育发展制造业优质企业、提升中小企业竞争力等政策文件，中央财政新增支持“专精特新”高质量发展资金，安排35亿元支持1300多家专精特新“小巨人”企业高质量发展。

五是进一步加大清理拖欠力度。出台《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》，推动建立保障中小企业款项支付长效机制。要求各中央企业带头，进一步做深做实清理拖欠中小企业账款工作，及时足额支付民营企业、中小企业账款。

《 人民日报 》（ 2022年01月26日 07 版）

(责编：白宇、赵欣悦)