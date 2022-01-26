人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

田园综合体姓农为农（点睛）

张利庠
2022年01月26日05:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近年来，国家级田园综合体建设试点地区通过不断探索，以农村土地资源和外部环境为基础，推动“接二连三”的农业多样化田园综合体建设试点，取得了积极成效。

　　田园综合体姓农，不断推动农业农村高质量发展。有的地方立足农情，结合特色资源、地域文化和历史文化，大力发展优势产业，形成了具有特色的田园综合体品牌。有的地方立足村情，形成农村文化特色，通过重温农耕文化、体验旅游休闲等方式实现了城乡要素双向流动，推动城乡统筹发展。

　　田园综合体务农，不断推进农业农村现代化。有的地方深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，形成了优质农产品的区域性品牌，在农业转型升级的基础上促进农产品提质增效。有的地方以农业为核心，推进农业全产业链建设，充分盘活了资源资产。

　　田园综合体为农，切实保障农民权益。如今，一些地方创新“政府平台公司+企业+合作社+农户”的统筹管理模式，完善利益联结机制，并围绕产业、人才、组织、生态、文化构建，推动农民既富口袋又富脑袋。

　　未来，作为实现农业农村现代化的创新型试点，田园综合体试点应尊重农民主体地位、立足地域特色、强化数智支撑、创新投融资手段，发挥田园综合体在乡村振兴中的载体作用。通过农业、农产品加工业、农村服务业“三产融合”，生产生活生态“三生同步”、产教文旅“三位一体”，田园综合体将进一步推动实现“三农”发展新跨越。

　　（作者为中国人民大学农业与农村发展学院教授）


　　《 人民日报 》（ 2022年01月26日 07 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
交通部门服务暖人心 1月25日全国预计发送旅客2701万人次
　　人民网北京1月25日电 （记者王连香）1月25日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第9天，全国预计发送旅客2701万人次。其中铁路预计发送旅客570万人次，公路2000万人次，水路35万人次，民航96万人次。…
助力实现大幅度碳减排 我国燃煤锅炉混氨燃烧技术实现新突破
　　人民网北京1月25日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，国家能源集团24日正式对外发布燃煤锅炉混氨燃烧技术。该技术通过了中国电机工程学会与中国石油和化学工业联合会组织的技术评审，并在山东烟台成功投运。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部