张利庠

近年来，国家级田园综合体建设试点地区通过不断探索，以农村土地资源和外部环境为基础，推动“接二连三”的农业多样化田园综合体建设试点，取得了积极成效。

田园综合体姓农，不断推动农业农村高质量发展。有的地方立足农情，结合特色资源、地域文化和历史文化，大力发展优势产业，形成了具有特色的田园综合体品牌。有的地方立足村情，形成农村文化特色，通过重温农耕文化、体验旅游休闲等方式实现了城乡要素双向流动，推动城乡统筹发展。

田园综合体务农，不断推进农业农村现代化。有的地方深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，形成了优质农产品的区域性品牌，在农业转型升级的基础上促进农产品提质增效。有的地方以农业为核心，推进农业全产业链建设，充分盘活了资源资产。

田园综合体为农，切实保障农民权益。如今，一些地方创新“政府平台公司+企业+合作社+农户”的统筹管理模式，完善利益联结机制，并围绕产业、人才、组织、生态、文化构建，推动农民既富口袋又富脑袋。

未来，作为实现农业农村现代化的创新型试点，田园综合体试点应尊重农民主体地位、立足地域特色、强化数智支撑、创新投融资手段，发挥田园综合体在乡村振兴中的载体作用。通过农业、农产品加工业、农村服务业“三产融合”，生产生活生态“三生同步”、产教文旅“三位一体”，田园综合体将进一步推动实现“三农”发展新跨越。

（作者为中国人民大学农业与农村发展学院教授）

《 人民日报 》（ 2022年01月26日 07 版）

(责编：白宇、赵欣悦)