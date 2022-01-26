本报长沙1月25日电 （记者王云娜）记者从日前召开的湖南省金融业服务实体经济发展新闻发布会上获悉：2021年，湖南出台供应链金融支持政策，到当年末，全省供应链金融融资余额同比增长42.6%。

据介绍，湖南结合全省优势产业链、产业集群，出台供应链金融支持政策，推行产业链主办行制度，创新“一链一行、一链一策”金融服务，加大供应链金融对制造业的支持。到2021年末，湖南全省供应链金融融资余额突破5000亿元，带动全省制造业贷款同比增长13.8%，高于各项贷款增速0.8个百分点。

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《 人民日报 》（ 2022年01月26日 07 版）

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