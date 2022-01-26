林丽鹂

适应消费升级新趋势，老字号要加快实现创新发展，塑造品牌新形象，更好满足市场需求，撬动消费潜力

临近春节，老字号年货走俏，卖出了新味道。在线下，各地老字号餐饮企业推出的面点、糕点、酱货、半成品年夜饭套餐等预售火爆；在线上，电商平台年货节期间，老字号商家异地订单快速增长，各地老字号开启“春运”大潮，给在远方的游子带去家乡的味道。

老字号不仅是重要的商业载体，还承载着中华传统文化。近年来，一批老字号奋力转型，变身“新国潮”，既守住了经典，又当上了“网红”，受到消费者喜爱。面对消费升级新趋势，老字号要进一步加快实现创新发展，塑造品牌新形象，更好满足市场需求。

老字号要抓住新消费群体。电商平台大数据显示，95后购买老字号年货的数量快速增长。随着90后、00后成为新一代消费主力军，怎样拥抱年轻人，让品牌“年轻化”成了老字号品牌保持活力的突破口。为了满足年轻消费群体的需求，老字号品牌纷纷开启“逆龄”生长模式。今年春节前夕，有的老字号糕点店，为适应年轻人口味开发了芝士雪花酥、樱花饼、奶黄福袋等新品；有的老字号餐饮企业为方便厨艺不精的年轻人，在年夜饭半成品礼盒中贴心地附上加工视频二维码。这些老字号品牌年龄在增长，产品和服务却“逆生长”，越来越懂年轻人。

老字号要满足新消费需求。老字号布鞋内联升与知名动画片、影视剧推出联名款；大白兔奶糖与气味图书馆联手推出香氛产品……近年来，很多老字号品牌开始玩跨界、做联名，打造网红产品。这背后其实是顺应了我国消费升级的大趋势。过去，消费者购买商品更多关注使用价值。如今，伴随生活水平提高，消费者开始更多关注商品的文化精神特性和形象价值，更愿意为产品的设计、创意、个性埋单。品牌跨界合作往往能擦出更多火花，增加产品的文化底蕴或生活趣味。

老字号要站上新消费平台。很多老字号已经走出门店，通过电商平台、直播带货等新方式走近消费者。在电商平台年货节期间，近百家老字号走进了直播间。过去两年，突如其来的新冠肺炎疫情对以传统经营方式为主的老字号造成了不小冲击，也加快了老字号数字化转型的探索步伐。2020年，老字号品牌直播的成交额同比呈几何级增长，高达300%以上。实践证明，老字号赢得新市场必须善用新平台、新技术，进行线上线下融合、开展全渠道运营。

春节期间，年货市场是释放居民消费需求的一大主阵地，很多老字号抓住机遇，不断激活自己的商业创新力，紧跟新一轮消费升级浪潮，进一步撬动了国内市场的消费潜力。未来，我们期待更多的老字号续写“不老传说”。

《 人民日报 》（ 2022年01月26日 19 版）

(责编：白宇、赵欣悦)