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红色旅游热度持续上升（消费万花筒）

本报记者  王  珂
2022年01月26日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　春节假期临近，全国红色景区迎来预订高峰。在上海，“红色专线车”穿过林立的高楼，连接红色地标，成为“移动党课”课堂。在江西，井冈山革命博物馆、南昌八一起义纪念馆等24个爱国主义教育基地都有了数字展馆，通过VR新技术全景数字化呈现革命历史，参观者可发弹幕留言互动。

　　中国旅游研究院近日发布的《中国红色旅游消费大数据报告（2021）》显示，2021年，41.7%的游客参加红色旅游的次数达到3次以上，其中，7.1%的游客红色旅游的次数超过5次，40%以上的游客经常自主选择红色景区参观学习。今年1月以来，红色旅游搜索热度较上年同期增长176%。

　　推出“建党百年红色旅游百条精品线路”，组织“百名红色讲解员讲百年党史”宣讲活动，启动“致敬国家丰碑——全国红色故事讲解员大赛”，举办全国大学生红色旅游策划创意大赛……2021年，文化和旅游部结合党史学习教育，推动红色旅游产品和服务不断“上新”，吸引着越来越多游客纷纷踏上红色之旅。

　　浓厚的红色文化氛围、良好的发展势头，使得红色旅游的教育功能进一步彰显。多家在线旅游平台的数据显示，青少年群体已成为红色旅游的“主力军”，年轻父母更是愿意带着孩子，通过探访红色景点实现“寓教于游”。《中国红色旅游消费大数据报告（2021）》显示，在2021年红色旅游客群中，90后、00后人群占比达到51%以上，红色旅游正呈现越来越年轻化趋势。

　　红色旅游融合创新亮点纷呈。红色旅游与演艺、文创、科技、体育等不断融合，发展活力持续迸发，内生动力不断增强。红色旅游为乡村地区带来丰富的人流、物流，可有效整合利用各方面资源，辐射带动餐饮、住宿等经营服务，延长和拓展产业链，不断优化产业结构，进一步带动革命老区经济社会发展。

　　文化和旅游部资源开发司相关负责人表示，下一步，红色旅游要聚力推动高质量发展，用心用情用力保护好、管理好、运用好红色资源，策划主题突出、导向明显、内涵丰富的红色旅游活动，扩大红色文化传播，推动红色旅游融合发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月26日 19 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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