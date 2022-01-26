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2021年，社会消费品零售总额44.1万亿元，呈现许多新亮点——

44.1万亿元，你“买”了哪些？

本报记者 徐佩玉
2022年01月26日05:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近日，在湖南省怀化市麻阳苗族自治县隆家堡乡步云坪村霞飞云果园，主播正通过直播推销麻阳冰糖橙。
　　滕树明摄（人民视觉）

　　上海首家跨越传统商业经营时段的“全时”消费商场——博荟广场日前正式揭幕，营业时段延长至凌晨5时，通过“夜食、夜娱、夜购、夜潮”等不断创新和细致入微的服务，激发消费活力。
　　新华社记者 陈 飞摄

　　1月17日，国家统计局发布数据显示，2021年，社会消费品零售总额44.1万亿元，比上年增长12.5%，比2019年增长8%。其中，文化办公用品类、体育娱乐用品类、化妆品类、金银珠宝类和通讯器材类商品的零售额增长较快。

　　“消费总量达到44万亿元是一个新的台阶。”国家统计局局长宁吉喆这样评价。2021年，内需对经济增长的贡献率为79.1%，最终消费为65.4%，凸显了国内市场的重要作用。这其中，有哪些新亮点？2022年，国内消费市场又将呈现哪些新趋势？

　　

　　线上消费增速明显高于线下

　　春节临近，各大电商平台和线下商场又开始了促销活动。

　　线上，各大平台推出“年货节”活动，不少品牌打起5折促销。正忙着装修婚房的北京市民小张趁着年货节购入一波电器，“原价8699元的电视折后7399元，原价11399元的冰箱折后9999元，原价8999元的洗碗机折后5599元，一共便宜6100元，力度还是比较大的。”他说，装修3个月以来，大部分商品都是从网上购买的，“主要是方便，不用线下一个店一个店地跑，节省了很多时间成本。”

　　国家统计局贸易外经统计司司长董利华分析，受疫情影响，居民减少出行，居家线上消费需求明显增长。2021年，全国网上零售额比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额增长12%，两年平均增长13.4%，增速明显高于线下消费。

　　线下，优惠标签贴满橱窗。“两条牛仔裤799元”“满1500减500”“两件8折，三件7折”“全场4折起”……周末，商场里人气满满，消费者在多家店铺流连忘返，手中的购物袋越拎越多。元旦期间，上海市启动“跨年迎新购物季”，多家国内外品牌在新商圈首次开设门店，3天假期全市线下消费支付金额累计270.8亿元。

　　国家统计局数据显示，线下零售经营向好。在限额以上有店铺零售中，2021年便利店、超市、专业店和专卖店零售额比上年分别增长16.9%、14.1%、12.8%和12%，两年平均分别增长7.5%、11.2%、3.3%和5.1%。

　　随着人民生活水平日益提高，升级类需求持续释放。2021年，限额以上单位文化办公用品类、体育娱乐用品类、化妆品类、金银珠宝类和通讯器材类商品零售额比上年分别增长18.8%、22%、14%、29.8%和14.6%，两年平均分别增长12.1%、15%、11.7%、11.2%和13.7%，增速明显高于商品零售平均水平。

　　消费升级大趋势下，个性化、定制化商品受到消费者喜爱。今年6月即将大学毕业的小赵最近给自己定制了一套西装，用来面试和参加毕业典礼。“这是我的第一套西装，选择定制一方面是因为可以量体裁衣，另一方面也是希望加入一些个性化元素，比如我在西装外套里侧口袋绣上了自己的名字，觉得很有仪式感、很特别。”

　　商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇对本报记者表示：“随着消费人群细分，个性化商品受到追捧，许多人认为消费应该成为个人社交和表达的渠道，不希望自己被标签化。”

　　乡村消费复苏势头超过城镇

　　值得注意的是，2021年乡村消费市场复苏势头较强，甚至超过城镇。2021年农村居民人均可支配收入比上年实际增长9.7%，增速比城镇居民高2.6个百分点。去年二季度以来，乡村市场销售增速持续高于城镇。

　　据全国农民工监测调查，2021年全国农民工总量达29251万人，规模超过2019年水平。董利华分析，中国脱贫攻坚取得全面胜利，带动了农村居民消费能力提升和农村地区消费环境改善。

　　收入提高是支撑。2021年，农村居民人均可支配收入18931元，名义增长10.5%，扣除价格因素，实际增长9.7%，快于城镇居民。城乡居民收入比值由上年的2.56缩小至2.5，城乡居民收入相对差距继续缩小。

　　县域经济持续发展促进本地务工机会增多，本地农民工比2019年增长3.7%。2021年农民工月均收入4432元，两年平均增长5.8%，带动农村居民工资性收入稳定增长。2021年，农村居民人均工资性收入增长14.1%，两年平均增长9.9%。

　　与此同时，电子商务进乡村和汽车下乡等活动激活了乡村消费。据农业农村部统计，当前中国电商服务站行政村覆盖率约八成，县域农产品网络零售额超3000亿元。相关研究显示，2021年淘宝村数量已超7000个，农村电商覆盖面越来越广。

　　2021年，中国汽车工业协会先后在江苏溧阳、重庆、江苏南京、湖北十堰和广西柳州组织开展了一系列新能源汽车下乡活动，来自24家车企的68款车型走近乡村，共计完成销售超90万辆，带动乡村消费。

　　国家统计局住户调查司司长方晓丹表示，随着居民收入持续恢复性增长，消费需求逐步释放，消费支出保持恢复性反弹态势。2021年，全国居民人均消费支出24100元，两年平均名义增长5.7%，实际增长4%。其中，农村居民人均消费支出15916元，名义增长16.1%，扣除价格因素，实际增长15.3%。农村居民人均消费支出增速恢复程度好于城镇居民，名义增速和实际增速分别快于城镇居民3.9和4.2个百分点。

　　十项促消费新举措激发潜力

　　在疫情反复下，新的一年如何持续激发消费活力？

　　春节、元宵节等传统消费旺季来临之际，为进一步释放居民消费潜力，推动实现一季度经济平稳开局，国家发改委印发《关于做好近期促进消费工作的通知》。

　　《通知》结合当下实际，有针对性地提出十项促消费新举措，提出要打造线上节庆消费提质升级版，有效拓展县域乡村消费，乘势而上扩大居民冰雪消费，大力提升文旅休闲服务供给，进一步激发智慧零售新活力，积极发展绿色消费，落实好中小微企业纾困政策，全力保障困难群众等群体基本生活消费等，确保广大人民群众度过喜庆、祥和、安全、健康、绿色的节日，努力实现全年经济“开门稳”。

　　国家发改委政策研究室主任金贤东表示，不断巩固消费对经济发展的基础性作用，下一步还将在四方面持续发力——

　　首先是提质量，优化消费供给，引导企业增加性价比高的商品和服务供给，充分满足居民个性化、多元化、改善型消费需求。

　　其次是增能力，提升消费意愿。适时制定出台相关政策措施，不断完善促进共同富裕的制度政策体系，增加居民收入与减负并举，创新就业、收入分配和消费全链条良性循环互促共进机制，以城乡居民收入普遍增长支撑消费持续扩大。

　　第三是拓空间，释放消费潜力。深入推进线上线下消费融合发展，鼓励绿色消费引领绿色生产，大力提升电商、快递进农村综合水平和农产品流通现代化水平，健全县乡村三级电子商务服务体系和快递物流配送体系，推动农村产品和服务品牌化、标准化、数字化、产业化改造。

　　第四是强监管，优化消费环境，完善多元化消费维权机制和纠纷解决机制，营造安全诚信放心消费环境。

　　多位消费领域专家预测，2022年下沉市场和进口消费市场规模有望迅速扩大。洪勇分析，农村居民人均收入增速和人均消费支出增速快于城镇居民，对服务型消费需求增长快速，潜力巨大。随着农村电商发展不断深入，下沉市场或将成为网络消费最重要的增量市场。同时，在疫情影响下，跨境电商平台和网购用户数量不断增多，渗透率稳步提升，进口跨境电商市场规模将不断提升。这将为企业带来更多机遇，也将更好地对接消费者不断升级的需求。

(责编：白宇、赵欣悦)

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