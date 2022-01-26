原标题：美好生活“交”给您 交通银行新春特色金融服务亮点纷呈

春风拂，万象新。农历春节将至，老百姓购物消费、转账汇款、年终奖理财等需求加大。为更好满足客户假期金融需求，交通银行“线上+线下”双管齐下，推出多款新春特色金融服务，服务人民群众美好生活。

春节期间，交行手机银行、网上银行等线上渠道将为客户提供7X24小时贴心服务。账户查询、转账汇款、存款理财、生活缴费等主要金融服务需求动动手指即可轻松完成。交行手机银行“餐饮美食”功能重磅上线，持交行卡可参与万家商户购券、买单优惠活动，乐享新年好“食”光。数字化遇上老龄化不再尴尬，交行手机银行“关爱版”具有信息易读、功能易找、步骤易懂等特点，大幅提升老年客户的使用体验。

线下服务方面，交行将统筹网点资源配置，轮流对外营业。客户可通过手机银行、网上银行、客服电话等渠道查询网点营业时间信息。营业的网点将严格落实防疫要求，持续做好清洁消毒及员工健康情况监测，筑牢防疫安全防线。

交行自助机具也可满足现金服务需求，通过交行手机银行在自助机具上扫码，无需银行卡即可办理10000元以下的小额取款。

以“交好运”为品牌的交通银行新春线上客户活动已持续多年，每年都给客户带来大量惊喜和实惠。虎年春节，交行再次推出“虎虎生财交好运、亿元好礼等你赢”活动，将向客户发出亿元红包。客户根据交行App活动页面提示，完成浏览页面、支付、签约、提升会员等级、邀请好友参与等任务即可对应获得新春好礼。

春节也是年终奖集中发放时段，交行推出系列财富管理产品帮助客户实现年终奖的保值、增值，既有虎年喜庆存单等新春特色存款产品，也有覆盖各类投资策略的理财产品和基金。此外，春节也是黄金消费高峰。此次交行推出的“十二生肖金钞”、福气冲天红包套装等贵金属产品，寓意吉祥，工艺精美，具备收藏价值。

春节临近，电信网络诈骗呈现持续高发态势。为确保客户资金安全，安心过年，交行针对电信网络诈骗开展全面狙击。集中开展“睡眠账户”及“超量账户”排查，治理“两卡”犯罪源头。充分利用知识图谱、机器学习、大数据等金融科技手段，建立以异常交易监测模型、“黑名单”拦截为主的反诈风险体系，斩断电信网络诈骗“资金链”。持续开展反电信网络诈骗系列宣传，引导客户下载安装“国家反诈中心”软件，多措并举助力人民群众守住钱袋子， 过个安祥年。

(责编：曹淼、李源)