原标题：“鼎排”打破三星OLED高端像素排列垄断 维信诺赋能智能终端

荣耀HONOR近日官宣，荣耀入选2022年中央广播电视总台“品牌强国工程”，用智慧科技助力品牌强国。荣耀通过创新品质和服务不断给消费者提供出色的产品体验，例如近期发布的首款折叠旗舰Magic V，在形态、性能和交互上给用户带来了体验升级，做到“一部到位”，开启折叠屏手机的主力机时代。还值得注意的是，Magic V搭载的折叠屏采用了一种新型像素排列，与此前的荣耀60系列和华为P50 Pocket的像素排列方式一致，很可能源自维信诺的“鼎排”。

近两年来，AMOLED屏幕在智能手机的渗透率快速提升至40%的水平，更是中高端手机和折叠手机的屏幕首选。在OLED的技术区隔和壁垒里面，像素排布设计是最特征鲜明的一个，也是与屏幕显示效果最直接相关的因素。通过显微镜可以直观清晰看到，每家面板厂商在像素设计上的思考，以及为获得更好的画面而做出的不断调整和努力。

由于不适合像LCD一样采用标准的RGB像素排列，在OLED刚爆发的前几年，各面板厂商不断研发出Pentile、Delta、“小黄鸭”等像素排列，以期获得更好的显示效果和屏体使用寿命。随着技术方案不断调整，韩国三星显示通过先发优势，设计出的钻石排列比国内厂商的像素排列更具备显示优势，一直垄断于各大品牌的高端手机，此前，包括苹果手机在内的很多智能手机厂商都在旗舰上采用了三星钻石排列的AMOLED屏幕。

图 1 Delta排列

图 2 小黄鸭排列

不过，这一被动历史局面正在悄然改变。

据了解，目前中国面板厂商维信诺已研发出领先的OLED像素排布设计，拥有最高的像素等效像素密度(ppi)81.6%，与三星钻石排列的像素密度等效，显示效果优异，并拥有相关专利，一举打破了三星在顶级像素排列领域的垄断，赋能智能终端的“品牌强国”形象。

在维信诺2021年度创新大会上，对外称这种新型像素排列为“鼎排”。通过显微镜观察，维信诺“鼎排”是由一组RB(红蓝)像素和另一组RB(红蓝)共同围绕着一个G绿像素，并且4个子像素中心的连接线刚好成为一个梯形，所以称之为“鼎排”。

同时还能观察到，维信诺“鼎排”的新像素目前已用于荣耀Magic V、华为P50 Pocket、荣耀60系列等多款品牌客户产品。

“自主创新”是打造品牌强国的钥匙。近些年，智能手机产业链快速协同创新，而屏幕作为智能手机最重要的显示载体，在近些年创新明显，国产屏幕技术实力更是快速提升，逐渐在某些细分领域领导。预计未来，在5G等物联网的万物互联、万物显示背景下，随着荣耀、维信诺等产业链企业的共同努力创新，国内智能终端预计能爆发出更多令人惊叹的“品牌强国”力量。

(责编：董童、李源)