人民网北京1月26日电 （申佳平）国家发展改革委官网显示，为进一步支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，加快推进综合改革试点，持续推动放宽市场准入，打造市场化法治化国际化营商环境，牵引带动粤港澳大湾区在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放，国家发展改革委、商务部近日印发《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》（以下简称《意见》），其中提出鼓励深圳加快推进网络游戏适龄提示制度。

《意见》提到，要优化网络游戏、视听、直播领域市场环境。支持深圳网络游戏产业高质量发展，鼓励深圳加强属地网络游戏内容把关和运营管理，加快推进网络游戏适龄提示制度。授权深圳市电信管理机构依照有关规定对属地APP和互联网应用商店进行监督管理和执法。支持建立网络视听创新基地，鼓励网络视听节目精品创作，加大高质量视听内容供给，推动网络视听关键技术自主研发。支持深圳建设国际化网络直播电商服务平台，注重发挥全国性行业协会作用。

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