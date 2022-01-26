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七部门：到2025年废旧物资回收网络体系基本建立 建成绿色分拣中心1000个以上

2022年01月26日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京1月26日电 （王仁宏）据住建部消息，近日，住房和城乡建设部等七部门联合印发《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》（以下简称《意见》）提出，到2025年，废旧物资回收网络体系基本建立，建成绿色分拣中心1000个以上。再生资源加工利用行业“散乱污”状况明显改观，集聚化、规模化、规范化、信息化水平大幅提升。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等9种主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。二手商品流通秩序和交易行为更加规范，交易规模明显提升。60个左右大中城市率先建成基本完善的废旧物资循环利用体系。

《意见》部署了完善废旧物资回收网络、提升再生资源加工利用水平、推动二手商品交易和再制造产业发展3项任务。其中，住房和城乡建设部按职责分工负责合理布局废旧物资回收站点、加强废旧物资分拣中心规范建设、推动废旧物资回收专业化、推动再生资源加工利用产业集聚化发展、丰富二手商品交易渠道、加强要素保障、加大投资财税金融政策支持、完善统计体系等工作。

《意见》要求，地方各级人民政府落实属地管理责任，精心组织安排本行政区域内废旧物资循环利用工作，结合实际明确重点任务。地方政府有关部门按职责分工抓好各项任务贯彻落实。国务院有关部门按照职责加强工作指导和政策支持。

(责编：王仁宏、高雷)

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