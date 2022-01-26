人民网北京1月26日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步测算，2021年我国全社会研究与试验发展（R&D）经费投入为27864亿元，比上年增长14.2%，扣除价格因素，实际增长9.4%；R&D经费与国内生产总值（GDP）之比达到2.44%，比上年提高0.03个百分点。

其中，基础研究经费为1696亿元，增长15.6%，增速比全社会R&D经费快1.4个百分点；占R&D经费比重为6.09%，比上年提高0.08个百分点。

国家统计局社科文司统计师张启龙表示，2021年，我国科技创新能力持续增强，全社会研究与试验发展（R&D）经费投入保持较快增长，R&D经费与GDP之比持续提升。主要呈现出以下三方面的特点：

一是R&D经费较快增长，实现“十四五”良好开局。2021年我国经济持续稳定恢复，创新动能有效增强，促进R&D经费增长。企业研发费用加计扣除、改革科研经费管理和项目管理等激励政策不断完善及落实到位，进一步激发了R&D主体投入热情。根据初步测算结果，2021年我国R&D经费投入达27864亿元，比上年增长14.2%，增速比上年加快4.0个百分点，延续了“十三五”以来两位数的增长态势。按不变价计算，R&D经费增长9.4%，高于“十四五”规划提出的年均增长不低于7%（不变价）的预期目标，实现良好开局。

二是投入强度再创新高，接近OECD国家平均水平。2021年我国R&D经费与GDP之比再创新高，达到2.44%，比上年提高0.03个百分点[2]，已接近OECD国家疫情前2.47%[3]的平均水平。世界知识产权组织2021年发布的全球创新指数（GII）显示，我国科技创新能力在132个经济体中位列第12位，较上年再提升2位，稳居中等收入经济体首位；自2013年起，我国排名保持持续稳定上升势头，9年间提升了23个位次。

三是基础研究占比提升，原始创新取得新进展。基础研究是科技创新的“总开关”。2021年我国R&D经费中基础研究经费为1696亿元，比上年增长15.6%，增速较上年加快5.8个百分点，恢复到疫情前两位数的增长水平。基础研究经费占R&D经费比重达到6.09%，比上年提高0.08个百分点，扭转了上年因疫情影响占比下降的局面。国家高度重视基础研究，2021年中央财政本级预算中基础研究支出比上年增长10.6%，有力支撑基础研究的开展；当年编制完成重组国家重点实验室体系方案，加快建设国家实验室，在空间探测、核物理、量子科学、生物工程等多个原始创新领域取得新突破。

“我国R&D经费保持稳定较快增长，反映了各地区各部门落实新发展理念的成效。但也要看到，与世界科技强国相比，我国R&D经费投入在规模、结构和效能等方面仍有不足，未来应进一步加快推进科技政策落实落地，完善多元化投入机制，为实现高水平科技自立自强提供有力支撑。”张启龙说。

(责编：杨曦、高雷)