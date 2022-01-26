陆地探测一号01组A星发射实况。来源：国家航天局

人民网北京1月26日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，1月26日7时44分，我国在酒泉卫星发射中心采用长征四号丙运载火箭，成功发射陆地探测一号01组A星（又名L波段差分干涉合成孔径雷达卫星A星，简称L-SAR 01组A星）。该星具有全天候、全天时、多模式、多极化等特点，可满足国土资源、地震、防灾减灾、测绘、林业等基础地理信息获取需求，加快形成重大灾害快速反应能力，并为实现可持续发展等全球目标提供空间观测技术支持。

陆地探测一号01组卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中的科研卫星，由A、B星组成，运行于约600千米高度的准太阳同步轨道。双星均配置L波段合成孔径雷达（SAR）载荷，具备多种成像模式，最高分辨率3米，最大观测幅宽可达400公里。将充分利用L波段雷达波长长，在植被区具有穿透能力的特性，可为解决条件复杂、地面调查难以到达地区的灾害隐患早期识别,提供覆盖范围广、测量点密度大、重复观测频率高的长波合成孔径雷达数据。

双星在轨可开展跟飞、绕飞两种飞行模式。跟飞模式下运行于同一回归轨道面，相位间隔180度，具备单星8天、双星4天重复轨道观测能力，应用差分干涉合成孔径雷达形变测量技术，通过获取地面沉降变化前后多景图像，进行数据处理，提取形变信息，有效支撑地面沉降、滑坡、地面塌陷、地震形变等应用需求。绕飞编队模式，可通过星间高精度相位、时间、空间同步，实现干涉合成孔径雷达高精度地面高程测量。该卫星工程将推动实现我国这类数据的自主可控，显著降低地质、地震、应急等行业对国外数据的依赖。

国家航天局负责该卫星工程组织管理、重大事项组织协调和发射许可审批，自然资源部为主用户单位，与应急管理部、民政部等用户部门负责应用系统建设和运行，中国资源卫星应用中心、中国科学院空天信息创新研究院负责地面系统建设和运行，航天科技集团上海航天技术研究院负责卫星系统和运载系统抓总研制，中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施。陆地探测一号01组B星计划2月底择机发射。

这是长征系列运载火箭第407次发射。

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