王国军

原标题：新能源车“千车千单”或成趋势

新能源汽车的技术创新和迭代为车险改革从“控制价格战”的纠结走向“科技化发展”的坦途打开了一条通道。

科技化的车险，实现车险市场“千人千单，千车千单”，让保险公司打破价格战的束缚。

2021年12月27日，新能源车险交易平台在上海保险交易所正式上线。新能源车险推出后，车险费率的涨跌变化引发关注。部分车辆乃至一些车系和车型的费率都有较大涨幅，而另一些车系和车型在保险责任明显扩大的情况下，保险费率却不升反降。这些变化传递了什么信号？新能源车险的推出，对保险市场和汽车市场有着怎样的影响？

从短期看，新能源车险会使车险市场的效率和公平性有所提升。首先，新能源汽车的风险与传统燃油汽车的风险有很大不同，特别是作为新能源车险核心部分的“三电”系统——电池及储能系统、电机及驱动系统和其他电子控制系统，在很大程度上决定了新能源汽车的风险状态，如果继续沿用原来燃油汽车的保险条款和费率，会导致车辆风险与保险费率的严重扭曲，在侵害部分消费者利益的同时，也给保险公司的承保和理赔业务带来较大的困扰。专属新能源汽车保险产品的推出，使风险和费率大体上可以对应。

其次，尽管燃油车的车险产品已经历了几轮改革，类似无赔款优待、本期费率与上一期或上几期的索赔频率和索赔额度挂钩等措施已被广泛采用，但低风险人群补贴高风险人群的情形仍然普遍存在。新能源车险的推出，为车险市场改革创造了一次新的机会——从新能源车做起，通过车险费率的差异化，让那些不重视风险控制的汽车主机厂和零部件厂在市场竞争中付出更高的成本，从而激励汽车厂商将车辆安全放在首要位置，保障消费者生命财产的安全。

再次，借新能源汽车保险专属产品推出的机会，保险监管部门将新能源车险附加费用率限制在15%之内，保护消费者利益的政策目标显而易见。这一规定将使车险费率构成更为公平，意味着即使在新能源车险发布的初期，价格整体上会有所上涨，但只要市场存在超额利润，只要将附加费用率控制在较低水平，在市场竞争压力下，涨上去的价格也会很快回落。

与短期效应相比，新能源汽车保险专属产品的推出产生的长期效应更值得关注。

一般来说，与燃油车相比，新能源汽车整体上有着更高的技术含量，市场竞争将使汽车技术的创新和迭代更加迅速也更为频繁，这为目前车险改革从“控制价格战”的纠结走向“科技化发展”的坦途打开了一条通道，从而使新能源车险带动整个车险改革向正确的方向前进。

科技化的车险能够实现车险市场的“千人千单，千车千单”，通过收集相关信息，评估驾驶员的驾驶风险，从而实现保费的个性化定价，促使汽车和驾驶人的风险与费率完全对应，高风险者承担更高的保险费率，低风险者享受较低的保险费率，让保险公司打破价格战的束缚，以科技和服务带动车险市场的可持续健康发展。

（作者系对外经济贸易大学保险学院教授）

(责编：申佳平、陈键)