王宝会

原标题：上市银行业绩频报喜

近日，多家A股上市银行发布2021年业绩快报。总体来看，多家银行营收和净利润实现较大涨幅。Wind显示，截至1月23日，已有16家A股上市银行披露业绩快报，其中江苏银行、张家港行、宁波银行3家银行的2021年归母净利润增幅靠前，分别达30.72％、29.77％、29.67％，其余多家银行增幅超20%。

光大证券金融业首席分析师王一峰表示，已披露的2021年上市银行业绩快报均表现亮眼。整体来看呈现三个特征，一是营收增速大体平稳，盈利增速较2021年三季度均有所提升；二是资产质量持续改善，不良率季环比小幅下行或持平；三是拨备覆盖率季环比提升，风险抵补能力增强。

受银行业绩提振，2022年年初以来，银行股板块表现抢眼。

“就银行股板块市盈率来看，其估值长期偏低，但从长期来看，银行股板块估值中心是不断上升的，尤其是上市股份制银行从去年底至今，短期表现较好，表明资金开始关注银行板块，其较低的估值和防守性逐步得到投资者认可。”宝新金融首席经济学家郑磊表示，部分上市银行在疫情期间业绩仍亮眼，是防守型板块中较有吸引力的投资标的。

中国社科院数量经济研究所宏观政策研究室主任冯煦明表示，2021年中央经济工作会议要求，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。这意味着信贷总量增长稳定性将有所增强，有助于促进银行业整体保持稳健发展势头。

同样，王一峰认为，2021年12月份以来，中国人民银行通过降准、加大公开市场操作等形式，维护流动性合理充裕。根据人民银行工作会议精神，下一阶段将“主动推出有利于经济稳定的货币金融政策”。可以预计，未来一段时期市场整体流动性环境将维持合理充裕，有利于银行稳定信贷投放和自身业务稳健。

(责编：申佳平、陈键)