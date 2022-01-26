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冬奥精准防疫有“利器”

康琼艳
2022年01月26日08:49 | 来源：经济日报
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原标题：冬奥精准防疫有“利器”

　　□ 相关机构先后发布两版《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》，从疫苗接种、核酸检测、健康监测、建立新冠联络官机制等多方面作出详细规定。

　　□ 冬奥会举办期间，运动员、随团人员所携带的行李物品、运动器械、食品是一条可能的传播链条。而冷链物流紫外光催化复合消杀机将一显身手。

　　北京冬奥会的脚步日益临近，精准精细的防疫措施也在有条不紊地落实。

　　1月23日，冬奥赛时闭环管理和冬奥村试运行正式开启。当日，来自齐齐哈尔的冰球运动员周欣宇入住亮马河酒店。经过选拔，他即将在北京冬奥会冰球项目中担任雪童。周欣宇告诉记者，按照防疫要求，在进入闭环前96小时，队员们需要做2次核酸检测，并尽量减少不必要的出行；进入闭环后，需要每日进行核酸检测，在场馆内，除吃饭喝水外，须全程佩戴N95口罩。

　　为了最大限度降低疫情风险，国际奥委会、国际残奥委会和北京冬奥组委先后发布两版《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》，从疫苗接种、核酸检测、健康监测、建立新冠联络官机制等多方面作出详细规定。北京冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春表示，目前，所有入境来华人员从抵达机场、入住酒店、往返比赛场馆到安全离境，以及办赛人员赛后的隔离观察，均实行全流程、全封闭、点对点的闭环管理政策。涉奥人员在场馆、酒店、住地、场站等点位之间流动，由专用车辆负责。

　　在本届冬奥会上，各类科技手段将化身防疫利器，为精准防疫、高效防疫提供强大助力。

　　五棵松体育中心是北京2022年冬奥会冰球项目的竞赛场馆。在“相约北京”冰球国内测试活动期间，“多验合一智能终端”数字哨点、雾化消毒机器人、无接触物流配送柜等纷纷亮相，在信息查验、日常消杀、动态巡检、分发物资等方面展现出过人本领。

　　“多验合一智能终端”数字哨点是疫情防控的“第一道防线”。参与了此次测试活动的周欣宇告诉记者：“过去进场馆需要打开健康码、行程码等不同小程序，现在只需要扫一下二维码，我的核酸结果、疫苗状态、实时体温等内容就会显示在屏幕上，只需两秒，就能快速通检。”该项目技术负责人周林介绍，数字哨点可以实现身份识別、智能测温、验证通行权限、验证健康上报、实时记录各哨点出入人员通行轨迹等多重功能，还能跟踪采样进度，协助核酸检测实现应检尽检，大大节省了查验时间，提升了通行效率。

　　安全竞赛不容任何防疫盲点。冬奥会举办期间，运动员、随团人员所携带的行李物品、运动器械、食品是一条可能的传播链条，如何避免病毒通过物品发生传播？由福州大学和福夏科技共同研发的“冷链物流紫外光催化复合消杀机”将在冬奥会一显身手。据了解，9台消杀机已在冬奥会三个赛区安装调试完毕，将对进入奥运村和首都体育馆的行李、运动器械、配套工具以及食材食品等物资进行安检消杀，为冬奥会筑牢防疫屏障。

　　清华大学医学院研究员刘鹏告诉记者：“新冠病毒可以通过气溶胶传播，但对空气里的气溶胶一直没有很好的采集方法。”为了解决这个难题，刘鹏和他的团队经过努力，开发完成了公共空间生物气溶胶新冠病毒核酸检测系统。这套系统可以将空气气溶胶中的新冠病毒颗粒采集并加入检测芯片，45分钟便可出具检测报告。这套系统灵敏度高，比常规方法灵敏10倍，而且不“挑”毒株，即使是奥密克戎毒株也同样逃不过。

　　五棵松体育中心场馆运行团队防疫副经理史凤琳提示，闭环管理并非万无一失，希望运动员、涉奥人员和观众能严格遵守防疫规定，在做好自我防护的前提下感受冬奥魅力。

(责编：申佳平、陈键)

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