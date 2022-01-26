熊 丽

原标题：地方经济开局之年看点多

2021年地方经济年报已陆续发布。结合各地统计局数据及政府工作报告内容看，多个省份经济总量再上新台阶，主要指标好于预期，实现“十四五”良好开局。其中，广东以超12万亿元的经济总量稳居第一，湖北以12.9%的同比增速居首，海南则以7.3%的两年平均增速领跑全国。盘点各地成绩单，“首次突破”“再创新高”“高质量发展”等成为关键词，经济发展动力强、韧性足的特征持续显现。

多省经济总量实现新突破

从经济总量看，广东继续拔得头筹，2021年地区生产总值实现124369.67亿元，成为我国首个地区生产总值突破12万亿元的省份，这也是广东GDP连续33年居全国第一。江苏紧随其后，实现地区生产总值116364.2亿元，比2020年增加1.36万亿元，增量首次突破万亿元且创历史新高。与广东的总量差距，也由2020年的8042亿元进一步拉近至8005亿元。

还有多个省份综合实力再上新台阶。山东省经济总量位居第三，地区生产总值突破8万亿元，达到83095.90亿元。浙江省实现生产总值73516亿元，提前一年实现到2022年7万亿元的奋斗目标。河南省2021年生产总值5.89万亿元，已接近6万亿元。湖北省经济发展重回“主赛道”，成为继广东、江苏、山东、浙江、河南、四川之后第7个经济总量超5万亿元的省份，经济总量重回全国第7位。

上海、北京两大直辖市双双跃上4万亿元新台阶。2021年，上海实现地区生产总值43214.85亿元，GDP规模自2017年突破3万亿元以来，4年再上一个新台阶，继续保持国内城市首位。北京地区生产总值达到40269.6亿元，在2007年迈过万亿元大关后，此后每迈上一个万亿元台阶分别用了6年、5年和3年，进程逐步加快。

此外，山西、内蒙古地区生产总值均首次突破2万亿元，甘肃突破1万亿元，宁夏突破4000亿元，西藏突破2000亿元。江西、湖南、安徽等省份人均GDP突破1万美元。

结合各地两会政府工作报告内容，记者梳理发现，除河南、云南、宁夏、辽宁、青海、西藏外，其余25个省份均完成了2021年初设定的预期增速目标。

从同比增速看，有13个省份跑赢或持平于全国8.1%的增速。具体来看：湖北、海南分别同比增长12.9%和11.2%，山西、江西、江苏分别为9.1%、8.8%和8.6%，北京、浙江均为8.5%，山东、安徽、重庆均为8.3%，四川同比增长8.2%，上海、贵州均为8.1%。

高质量发展取得新进展

工业生产平稳运行，是支撑经济增长的重要动力。2021年，北京市规模以上工业增加值两年平均增速自4月份以来保持在两位数以上，全年两年平均增长15.8%。江西省工业增加值首次突破1万亿元，对地区生产总值增长的贡献率达到35.6%，拉动经济增长3.1个百分点。

新动能蓄势聚力加快成长，发展韧性增强。2021年，江苏省工业战略性新兴产业、高新技术产业产值占规上工业比重分别达39.8%、47.5%，分别比上年提高3个、1个百分点。湖北省规模以上高新技术产业增加值首次突破1万亿元，比上年增长16.9%。

山东省高端装备制造业增加值占装备工业比重达46.4%，“四新”经济投资占全部投资比重提升至51.2%，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达到14.1%。山东省政府副秘书长、省政府新闻发言人崔建海说，2021年山东高质量发展之路越走越轻、越走越快、越走越实。

数字经济为高质量发展增添新动力。2021年，北京市数字经济实现增加值16251.9亿元，按现价计算，比上年增长13.1%，占全市地区生产总值的比重达到40.4%。浙江省规模以上工业中，数字经济核心产业制造业、装备制造业、战略性新兴产业、人工智能、高技术产业制造业增加值分别增长20.0%、17.6%、17.0%、16.8%和17.1%，增速均比上年加快并远高于全部规模以上工业，显著拉抬工业生产增速。

去年以来，各地着力纾困减负稳企，民生保障坚实有力。在湖北，随着惠企政策落细落地，2021年规模以上小微工业企业增加值比上年增长16.2%，高于规模以上工业企业1.4个百分点。全省新增城镇就业93.77万人，年度目标完成比例达133.95%。在浙江，2021年，城镇新增就业122万人，提前4个月超额完成全年80万人的目标。城乡收入比连续9年呈缩小态势，共同富裕三大核心目标之一的缩小城乡差距取得实质性成效。

新发展格局迈出新步伐

2021年，各地加快构建新发展格局，经济循环进一步畅通。

消费潜力持续释放。海南离岛免税销售额去年突破600亿元，网络零售额快速增长，社会消费品零售总额增速达到15.6%，高于全国平均水平3.1个百分点。国际消费中心城市建设给北京带来新变化，全年共有901家首店落地北京，是上年的近5倍；限额以上批发零售业、住宿餐饮业网上零售额占全市社会消费品零售总额的比重超过1/3。

着眼于强动能、增后劲、惠民生，各地投资结构不断优化。2021年，内蒙古制造业重大项目投资增速持续高位运行，比上年增长31.7%。湖北省卫生、教育投资分别增长81.0%、53.6%，分别比2019年增长2.0倍、36.4%，明显快于全部投资增速。

去年以来，各地推进高水平对外开放，进出口量增质升。2021年，上海市货物进出口总额首次突破4万亿元，再创历史新高，进口额、出口额增速均创2016年以来的最高水平，集装箱吞吐量规模连续12年排名世界第一。山东省进出口总额2.93万亿元，连续第6年刷新历史新高，进口规模首次突破1万亿元。在中西部地区，河南、重庆等省份的进出口总值均创下历史新高。

总的来看，2021年各地经济持续恢复，但也要看到，当前外部环境更趋复杂严峻和不确定，经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。记者注意到，多地的地方两会下调了2022年增速目标，坚持稳字当头，稳中求进，努力在实际工作中争取更好结果，成为多地2022年普遍的政策取向。

(责编：申佳平、陈键)