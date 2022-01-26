吴 浩

原标题：推动职业教育更有“国际范”

日前，东北三省一区“一带一路”职业教育联盟成立，将打破地域隔阂，促进职业教育的交流合作，利用国内、国外两种资源，为技能人才培养探索新路。

作为国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，职业教育是培养技术技能人才、促进就业创业创新、推动中国制造和服务上水平的重要基础。东北地区作为我国重要的老工业基地，正处于全面振兴、全方位振兴的关键期，加快发展中国特色、高水平职业教育，提升职业教育服务振兴发展能力至关重要。

当前，我国对职业教育重视程度不断提升，职业教育迎来发展春天。去年，教育部印发《职业教育专业目录（2021年）》，其中设置了247个高职本科专业，职业教育止步于专科层次的“天花板”被打破。但相比普通学历教育，我国职业教育国际化水平总体还不高，国际化技能人才培养仍是短板，国际交流合作规模需进一步提高。推动职业教育更有“国际范”，要以开放合作的姿态提升职业教育现代化水平，让更多人向高技能人才转变，推动我国技术进步和现代化强国建设。

加快国际化技能人才培养，要重点满足“一带一路”建设需要。近年来，“一带一路”沿线国家和我国合作日益密切，“一带一路”沿线国家也希望通过职业教育合作，推动技能人才培养，提升经济发展水平。因而，如何培养和输送具有国际视野的高素质技能人才，对职业教育提出了新的更高要求。要加快国际化技能人才培养，搭建高层次职业教育国际化平台，加强与“一带一路”沿线国家职业教育机构交流合作，探索实施“一带一路”技能人才订单式培养。

加快国际化技能人才培养，要坚持“请进来”和“走出去”原则。目前，我国职业教育在人才培养上主要以实践技能为主，缺乏语言能力及跨文化能力的培养，难以适应企业“走出去”需要。弥补职业教育“国际化”短板，就要加快探索国际合作办学的路径，在专业建设、师资队伍等方面加快国际合作，实现技能人才跨文化能力培养。同时，推动职业教育“走出去”，加快人才培养标准与国际接轨，积极开发国际通用的课程体系，探索境外办学、线上教学，把职业教育融入“一带一路”建设。

加快国际化技能人才培养，更要瞄准全球技术变革和产业优化升级的方向。当今世界正在经历一场更大范围、更深层次的科技革命和产业变革，前沿技术不断取得突破，新技术、新业态、新产业层出不穷。对东北地区而言，传统的技能人才培养已难以满足新时代的发展需求，要加快构建现代职业教育体系，在职业教育专业课程设置上加快“升级换代”，由普通技能人才培养向技能型创新人才培养转变，促进教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接。

(责编：申佳平、陈键)