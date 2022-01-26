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如果4700万企业有“健康码”

佘颖
2022年01月26日08:51 | 来源：经济日报
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原标题：如果4700万企业有“健康码”

企业“健康码”会让守规矩的企业受益，让搞小动作的企业心慌。落实这一举措，指标设计要科学合理，能够准确反映企业的真实状况；监管的技术水平要跟得上，能够用大数据挖掘和关联分析企业明里暗里的各种信息；不同部门之间也要加强信息协同，才能勾勒出企业的信用全貌。

新冠肺炎疫情让大家熟悉了“健康码”，属不属于高风险人群，扫一扫就知道。那么，企业是不是“健康”、有没有失信风险，外人怎么能知道呢？最近，经国务院同意，市场监管总局印发通知，决定实施企业信用风险分类管理。简单地说，就是按照信用风险状况，将企业分为信用风险低（A类）、信用风险一般（B类）、信用风险较高（C类）、信用风险高（D类）四类，作为配置监管资源的内部参考依据。

这相当于给企业添加了“健康码”：D类约等于“红码”，要严管；C类约等于“黄码”，要重点管；A、B类则约等于“绿码”。这只是一个类比，实际如何差异化监管还有待进一步明确。但可以肯定，企业“健康码”会让守规矩的企业受益，让搞小动作的企业心慌。

监管“化繁为简”，是因为管理方式也在不断迭代升级。目前我国市场主体已超过1.5亿户，其中企业4700多万户。相比之下，监管部门的执法队伍只是“零头”，靠传统的人力盯防、挨个走访，就算“跑断腿”也很难都摸清情况。同时，新业态新模式蓬勃发展，传统监管方式难以适应新形势下的监管需要，亟需转变监管方式。

实施企业信用风险分类管理最大的好处，就是把有限的监管资源分配到最需要的地方，提升监管精准性和有效性。此前试点的山东省烟台市有个数据：同样是双随机抽查，但他们针对不同信用风险类别的企业采取了不同抽查比例，例如对连续两个年度未年报的企业，抽查比例提高至20%；对注册资本1亿元以上且2018年度年报中纳税额填写“0”的企业，抽查比例提高至100%等。风险分类为监管找准了靶子，抽查5679户企业发现问题2588户，问题发现比例提高到45.57%，监管效能大幅提高，实现对违法失信者“无处不在”，对诚信守法者“无事不扰”。

落实4700多万企业的“健康码”，其复杂性不低于14亿中国人的健康码。人的健康码主要依据大数据行程，查去没去过高风险地区、跟病例有没有密切接触，大多数人不会故意隐匿。不过，企业的信用状况涉及方方面面，包括登记注册、股权出质登记、行政许可、行政处罚、抽查检查结果等，而且企业倘若有违法违规行为，多半会选择隐瞒而不会主动检举自己。这就要求指标设计要科学合理，能够准确反映企业的真实状况；监管的技术水平要跟得上，能够用大数据挖掘和关联分析企业明里暗里的各种信息；不同部门之间也要加强信息协同，才能勾勒出企业的信用全貌。

目前，企业信用风险分类只作为内部监管依据，不对外公开。在前期各项指标还不完善时，谨慎对待、内部使用是很理性的安排。等到指标体系能准确全面反映企业信用状况了，建议监管部门考虑对外公开，方便群众监督，就像国家企业信用信息公示系统提示的“严重失信”“经营异常”等标签。此前多项政策均按照先企业后个体户的路径推行，如果条件成熟，信用风险分类也可考虑将包括个体户在内的1.5亿市场主体全部纳入。

虽然企业的“健康码”只是基于其过去某段时间的经营行为，一定程度反映其当下的信用风险，既不能证明企业财务、销售等状况良好，也不能保证它未来不犯错误。但是，如果生意伙伴谈合作前、消费者交预付款前可以请企业出示“健康码”，至少能将它作为一项重要参考，对自身权益多一层保护，也能倒逼企业更加重视合法经营。

(责编：申佳平、陈键)

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