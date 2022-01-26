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互联网保险须在合规中提质

2022年01月26日08:51 | 来源：经济日报
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原标题：互联网保险须在合规中提质

　　2022年伊始，《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》正式实施。据不完全统计，已有200多家保险公司和保险中介机构更新了互联网产品信息，其中不乏曾经的爆款和“网红”产品。

　　从监管视角来看，新规在产品端限制了互联网保险产品曾经较为突出的“价格战”“高费用率”等恶性竞争行为。在公司经营方面，反对单纯追求规模增速，而忽视系统性风险的短期行为。梳理近年来关于互联网保险的一系列监管政策，不难发现监管部门一直倡导保险公司参与构建结构合理、功能完备、保障全面、竞争有序的保险供给体系，鼓励大中小险企差异化发展、错位竞争，顺应数字化转型趋势，提升发展质量。

　　我国互联网保险市场的渗透率从2013年的2%到2018年的5%，再到2020年的6.4%，处于持续增长区间。有机构预计，2023年互联网保险渗透率有望超过10%，发展空间不容小觑。新年伊始，各保险公司先后发布营收数据和理赔报告。从已经公布的数据看，互联网保险业务占比不断提升，依然是险企业务增长的重要推动力。

　　如何在新规之下呵护好互联网业务，在合规前提下稳健发展已经成为保险公司的必答题。例如，受到新规影响，部分寿险、年金险、万能险和投连险等必须退出互联网渠道，对这些业务有渠道依赖的寿险公司必然会受到影响。能否在推出新产品的同时开发线下渠道，进而保证互联网业务的发展规模，将成为寿险公司今年的重要考验。

　　与此同时，以健康险业务迅速占领市场的财险公司同样面临转型挑战。在互联网保险产品洗牌的背景下，除了国内险企，不少外资公司已经摩拳擦掌，纷纷更新产品，加速抢占市场。可以说，财险公司在面临车险业务压力的同时，还要面对健康险产品迭代和市场开放竞争的多重压力。

　　从行业发展的角度看，曾经的互联网保险产品同质化严重，烧钱宣传、买坑位引流……保险行业借助互联网焕发了生机，却也在互联网中迷失了方向。在新规之下，深耕行业的险企获得了新的发展契机，互联网渠道也终将成为科技辅助下，保险公司价值发现的又一个高地。

　　“冬天来了，春天还会远吗？”从保险公司和中介机构反应速度看，从新产品备案到上线的时间来看，从消费者的反映和评价看，这个“冬天”并不太冷。可以预见的是，互联网保险已经重整旗鼓再出发，期待曾经的“网红”能够“长红”。

(责编：申佳平、陈键)

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