吴纯新

原标题：世界首台桩梁一体架桥机 “共工号”研制成功

世界首台桩梁一体架桥机“共工号” 受访者供图

1月18日，世界首台桩梁一体架桥机“共工号”在中国中铁科工集团研制成功，这台装备将实现桥梁建造完全装配化施工，推动世界桥梁建造工艺迎来重大变革。

“共工号”整机长92米，自重575吨，有效跨度达48米，悬臂重载作业16米，采用双桁架主梁结构，拥有5条支腿、3个天车和1个打桩装置。其中，3个天车采用高低布置，能快速吊装多种类型的预制构件；打桩装置将桩机与钻机装置“捆绑”起来，共用一套桩架，可在空中进行4个自由度精确调整，工作状态时可抗击8级大风，已申请8项国家专利。

据介绍，桥梁建造1.0时代，需要先打桩基，再现浇桥墩，最后用架桥机架梁成桥；2.0时代，可以预制桥墩墩身，用吊装设备线下装配桥墩，再用架桥设备架梁成桥；现在，一台“共工号”桩梁一体架桥机就能完成桥梁建造全部工作，推动桥梁建造进入3.0时代。

中国中铁科工集团设计院总工程师谢继伟介绍，与传统工艺相比，“共工号”架桥机颠覆了桥梁基础结构现浇的做法，破解线下施工必须依赖施工便道或栈桥的局面，实现引孔、打桩、架梁、拼装桥墩全套“空中”作业，不需要铺设便道，不占用地面空间，也无需任何其他吊装设备辅助施工，像“搭积木”一样，特别适合在浅水泻湖、沼泽湿地、环保区等普通装备无法施展的区域建造桥梁。

“单跨桥梁以往需要10天才能完成，现在3天即可完成，既提高了施工效率，节约施工成本，又可很好地保护施工区域生态环境。”谢继伟说。

据悉，“共工号”将用于全长146公里的深汕西高速改扩建项目。保利长大工程有限公司相关负责人介绍，该项目由双向4车道改扩建为双向8车道，是目前广东省投资规模最大、里程最长的高速公路改扩建项目。项目建成通车后，将推动深汕特别合作区及粤港澳大湾区的经济发展和产业升级。

(责编：申佳平、陈键)