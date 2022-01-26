张佳欣

原标题：让冰悬浮？科学家发现新“不粘锅”效应

你知道如何让一口普通锅变身“不粘锅”吗？当将其烧得很热时，即使锅中不放油，也能让食物不粘锅——这其实是利用了莱顿弗罗斯特效应。美国研究人员发现，冰也可以出现莱顿弗罗斯特效应，条件是表面加热到550℃。这一发现为工业应用中的水冷却设备和过程提供了更多有趣的可能。相关论文发表在21日的《物理评论·流体力学》上。

当热源足够热时，水的行为会发生巨大变化。弗吉尼亚理工学院副教授乔纳森·博雷科说，将水滴在加热到150℃或以上的铝板上，它不再沸腾。当液滴接近铝表面时，形成的蒸汽被困在液滴下方，形成一个缓冲垫，防止液体与表面直接接触。被困的蒸汽使液体悬浮，像空气曲棍球一样在加热的表面周围滑动——这种现象被称为莱顿弗罗斯特效应，于18世纪首次被提出。

水能以固体、液体和气体3种状态存在，迄今为止，莱顿弗罗斯特效应是一种两相现象：蒸发的液体或升华的固体悬浮在其蒸气上。

博雷科实验发现，即使铝加热到150℃以上，冰也不会像液体那样悬浮在蒸气上。他继续提高温度后发现，悬浮的门槛要高得多：550℃。在达到这个门槛之前，冰下的融水继续在与表面直接接触的情况下沸腾，而不会表现出莱顿弗罗斯特效应。

研究发现，冰下融水层的温差导致沸腾时间延长。融水层有两个不同的极端：它的底部沸腾，这将温度固定在大约100℃，但它的顶部附着在剩余的冰上，这将它固定在大约0℃。实验模型揭示出，保持这种极端温差消耗了表面的大部分热量，这解释了为什么悬浮对冰来说更困难。

对于冰的莱顿弗罗斯特效应来说，550℃的高温条件非常重要。当加热时，冰块悬浮而非接触表面，不会造成热量蒸发。

热传递在冷却计算机服务器或汽车发动机方面发挥巨大作用，在冶金方面也有潜在的应用。例如，为了生产合金，需要对金属进行淬火，使金属变得更坚固而不脆化。如果用冰，将允许热量通过3种水相（固态、液态、气态）迅速释放，从而迅速冷却金属。

(责编：申佳平、陈键)