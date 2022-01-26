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奥密克戎有了“妹妹”？但毒力不比“姐姐”强

张佳欣
2022年01月26日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：奥密克戎有了“妹妹”？但毒力不比“姐姐”强

　　据外媒最新报道，一种被称为“奥密克戎的妹妹”的新冠病毒变异株已被英国卫生安全局（UKHSA）列为“正在调查的变异病毒”（VUI），目前已在英国发现400多例感染该变体的病例。这是一种名为BA.2的最新版本的奥密克戎毒株的亚变体。国际数据表明，它的传播速度可能相对较快。

　　BA.2亚变体最初出现在去年12月，原始奥密克戎毒株开始传播不久便出现了。据报道，BA.2缺少一个关键突变，这可能使其更难追踪。科学家们认为，它可能更具传播性，并且更难与其他变体区分开来。

　　UKHSA表示，在其他约40个国家也发现了感染BA.2变异株的病例，占印度、丹麦和瑞典等一些国家最新病例的大部分。尽管在英国，奥密克戎毒株BA.1变体目前仍占主导地位，但感染BA.2变体的病例仍在增加。

　　世卫组织强调，病毒基因组变化的情况仍存在不确定性，需要进行监测，因为最近几天的病例显示，BA.2变体导致的发病率急剧上升，特别是在印度和丹麦。

　　法国流行病学家安托万·弗拉欧说：“令我们惊讶的是，这种在亚洲广泛传播的亚型病毒在丹麦流行的速度如此之快。”

　　BA.2变体尚未被世卫组织列为“值得关切的变异株”。但弗拉欧表示，随着监测加强，各国必须对最新的事态发展保持警惕。法国原本预计1月中旬感染BA.2变体的病例会激增，但这并没有发生，可能是由于这种亚变体似乎非常容易传播，但毒力不比BA.1强。到目前为止，法国只出现了为数不多的BA.2病例，但随着它们在英国的扩散，法国正在关注事态的发展。

　　弗拉欧表示，“我们不应恐慌，而是警惕”，因为“感染BA.2病例的病情严重程度与感染奥密克戎原始毒株不相上下”。

　　伦敦帝国理工学院病毒学家汤姆·皮科克在推特上表示：“来自印度和丹麦的早期观察表明，与BA.1相比，BA.2的严重程度没有显著差异。”他补充说，疫苗对BA.1和BA.2的有效性可能差别很小。

　　法国卫生部长奥利维尔·维兰20日表示，BA.2看起来不会改变大流行的“游戏规则”，因为变种“相当频繁地登场”。但他表示，这只是保守判断。

(责编：申佳平、陈键)

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