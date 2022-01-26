人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

北京2022云展厅：打造冬奥会线上互动体验乐园

何亮
2022年01月26日08:54 | 来源：科技日报
小字号

原标题：北京2022云展厅：打造冬奥会线上互动体验乐园

　　1月25日，北京2022年冬奥会倒计时10天之际，奥运史上首个云上展厅“北京2022云展厅”在北京冬奥组委官网、“北京2022”App、微信小程序同步上线并对公众开放，上线后的“北京2022云展厅”将一直陪伴公众至3月13日北京冬残奥会闭幕。

　　据了解，“北京2022云展厅”共吸引包括12家奥林匹克全球合作伙伴、10家北京冬奥会官方合作伙伴在内的企业参与，“云上超级商店”同时上线。云展厅与所有入驻合作伙伴，将携手打造公众与北京冬奥会和冬残奥会的线上沟通和互动的乐园。

　　记者了解到，“北京2022云展厅”将打造集奥运展示与互动体验为一体的“冰雪狂欢城”，利用三维立体动画的方式，结合丰富的冰雪元素，让公众犹如身临其境，在线感受冬奥氛围。

　　据悉，“冰雪狂欢城”整体以模拟冰雪城的形象出现，城市中有序排布冰场，滑雪缆车、宝箱和道路，各合作伙伴的标志性建筑也将以动画形态错落排布在狂欢城各个角落。“狂欢”则在于吸引公众每日前往“冰雪狂欢城”完成签到、奥运问答、了解冰雪运动等多种任务获取训练值，通过消耗训练值，在冰雪狂欢城中前进。前进过程中，公众不但可以随机打开宝箱，获取冬奥市场开发合作伙伴提供的冬奥特供小礼品，每行至某个合作伙伴云展厅，即可点亮对应的品牌徽章，每集齐23枚品牌徽章， 有机会赢取神秘礼品。

　　“打造‘冰雪狂欢城’的目的是为了让公众可以通过一系列趣味性、沉浸式的互动，感受冬奥氛围，参与北京冬奥会。”北京冬奥组委相关负责人表示，相信“北京2022云展厅”的推出，能让观众以新、奇、特的视角体会到人人可参与，人人可互动的北京2022年冬奥会和冬残奥会。

(责编：申佳平、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
交通部门服务暖人心 1月25日全国预计发送旅客2701万人次
　　人民网北京1月25日电 （记者王连香）1月25日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第9天，全国预计发送旅客2701万人次。其中铁路预计发送旅客570万人次，公路2000万人次，水路35万人次，民航96万人次。…
助力实现大幅度碳减排 我国燃煤锅炉混氨燃烧技术实现新突破
　　人民网北京1月25日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，国家能源集团24日正式对外发布燃煤锅炉混氨燃烧技术。该技术通过了中国电机工程学会与中国石油和化学工业联合会组织的技术评审，并在山东烟台成功投运。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部