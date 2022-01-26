何亮

原标题：北京2022云展厅：打造冬奥会线上互动体验乐园

1月25日，北京2022年冬奥会倒计时10天之际，奥运史上首个云上展厅“北京2022云展厅”在北京冬奥组委官网、“北京2022”App、微信小程序同步上线并对公众开放，上线后的“北京2022云展厅”将一直陪伴公众至3月13日北京冬残奥会闭幕。

据了解，“北京2022云展厅”共吸引包括12家奥林匹克全球合作伙伴、10家北京冬奥会官方合作伙伴在内的企业参与，“云上超级商店”同时上线。云展厅与所有入驻合作伙伴，将携手打造公众与北京冬奥会和冬残奥会的线上沟通和互动的乐园。

记者了解到，“北京2022云展厅”将打造集奥运展示与互动体验为一体的“冰雪狂欢城”，利用三维立体动画的方式，结合丰富的冰雪元素，让公众犹如身临其境，在线感受冬奥氛围。

据悉，“冰雪狂欢城”整体以模拟冰雪城的形象出现，城市中有序排布冰场，滑雪缆车、宝箱和道路，各合作伙伴的标志性建筑也将以动画形态错落排布在狂欢城各个角落。“狂欢”则在于吸引公众每日前往“冰雪狂欢城”完成签到、奥运问答、了解冰雪运动等多种任务获取训练值，通过消耗训练值，在冰雪狂欢城中前进。前进过程中，公众不但可以随机打开宝箱，获取冬奥市场开发合作伙伴提供的冬奥特供小礼品，每行至某个合作伙伴云展厅，即可点亮对应的品牌徽章，每集齐23枚品牌徽章， 有机会赢取神秘礼品。

“打造‘冰雪狂欢城’的目的是为了让公众可以通过一系列趣味性、沉浸式的互动，感受冬奥氛围，参与北京冬奥会。”北京冬奥组委相关负责人表示，相信“北京2022云展厅”的推出，能让观众以新、奇、特的视角体会到人人可参与，人人可互动的北京2022年冬奥会和冬残奥会。

(责编：申佳平、陈键)