操秀英

原标题：航天知识过大年 引爆公众好奇心

国内外空间站发展有哪些精彩故事；

人类前往火星将面临哪些辐射、医疗等问题；

如何使用单反、手机等设备轻松拍摄空间站等人造天体；

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1月25日，科技日报和腾讯视频联合推出的“闪耀太空年”知识公开课给出答案。此次知识公开课以专业化、多元化视角为大家揭开浩瀚太空的奥秘。

全国空间探测技术首席科学传播专家、中国首次太空授课专家组成员庞之浩围绕精彩纷呈的中国航天技术，从运载火箭、人造卫星等四个重要航天领域介绍了我国航天技术的发展，还结合早期航天工作人员在“冻猪肉”的冷库穿着凉鞋进行低温试验等故事，展现了航天人不畏艰苦的精神。他强调，我们有决心、有信心和有能力，在2030年左右把我国建成世界航天强国。

国际宇航联空间运输委员会副主席杨宇光则认为，空间站将在人类探索太空的过程中扮演更为重要的角色。他系统介绍了国内外空间站的发展历程，对未来空间站发展，他充满信心，畅想未来或许能进行新奇又刺激的“太空旅游”，满足人类领略旖旎太空风光的理想。

作为资深天文观测爱好者，北京天文馆研究员、《天文爱好者》杂志主编朱进与航天事业结缘较早——5岁生日时恰逢第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射。当前越来越多的人关注空间站观测攻略，他在课上特别展示了如何使用单反、手机等设备搭配人造天体过境预报小程序，轻松拍摄中国空间站等人造天体。他表示，希望大家能更多地仰望星空，感受趣味横生的人造天体观测体验。

如果说硬核技术是圆梦根基，那么科幻就是许多人梦想开始的地方。科幻作家、第74届科幻雨果奖得主、童行书院创始人郝景芳从科幻作品中突破想象力的太空探索手段出发，通过对科幻作品中常常出现的核聚变发动机、太阳光帆、曲率引擎飞船、磁场漏斗、时空穿越等内容的解读，打开观众想象空间。

随着火星车“祝融号”的徐徐行进，行星探索的未知与神秘持续吸引着大众关注。北京天文馆研究员、科普作家刘茜围绕行星科学，以火星探索为例解析人类前往火星将面临的辐射、医疗等问题。她表示，其他行星的研究结果将帮助人类更好地了解地球的过去和未来。

科学声音组织成员、腾讯视频知识创作者吴京平则详细讲述了国内外载人航天事业的发展历程、科普航天员素质要求及职责分类。针对最近大热的“太空旅游”，他也强调，随着航天技术的成熟，载人飞船的普及化令人期待。

今年是中国航天员首次在太空过年，意义非凡。如果选择一件物品带上太空，专家们会选什么？杨宇光和朱进都选择单反相机，希望能够拍摄地球美景，郝景芳则想携带耳机，渴望在太空感受恢弘的交响乐。郝景芳和刘茜表示还想带文房四宝“上天”，体验在太空写春联，让中国传统习俗走向更远的地方。

除了干货满满的公开课，此次活动还推出饱含年味的“太空福游记”互动H5。用户接到神秘太空邀请，接听后即可“抵达空间站”进行新春DIY设计，并与三位航天员在空间站合影留念，旨在吸引年轻人参与活动，为太空热增添趣味温馨的一笔。

(责编：申佳平、陈键)