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原标题：超棒！“自由视角”开启冬奥高水平视觉盛宴

冬奥会不仅是体育的赛场，更是科技的盛会。在5G手机屏幕上，用手指轻触滑动，观众即可以360°“自由视角”欣赏比赛，想从哪个角度看就可以选择从哪个角度看，还能通过“多维视角”技术，自主选择赛场摄像机视角观赛。

“在即将开幕的北京2022年冬奥会上，‘自由视角’技术不仅可以为场外观众提供丰富的观赛内容和视角，还弥补了场内观众由于位置局限导致的单一观赛体验不足。”1月25日，北京国际云转播科技有限公司首席技术官张鹏洲接受科技日报记者采访说。

据了解，在北京市科委、中关村管委会开展的“科技冬奥技术及应用场景”专项工作中，评选出可复制推广技术清单17项里，由云转播科技公司开发的“自由视角”技术位列其中。

据介绍，在奥运会及国际赛场上，此前自由视角的拍摄服务基本被国外公司垄断，东京奥运会上，国外公司在11个场地约50多个项目中部署了800多台摄像机提供自由视角拍摄服务。这次北京冬奥会，云转播科技公司将在冬奥某场馆空中技巧滑雪和单板滑雪U型池两项比赛中，提供“自由视角”制作服务。这是首次由中国公司为奥运提供自由视角拍摄服务，也是首次由中国公司提供的自由视角信号作为奥运公共信号向全球播出。

那么，如何能够实现360°几乎无死角的观赛体验？

张鹏洲答道：“我们会围绕比赛现场部署一圈同步采集摄像机，拍摄时对现场的画面进行全方位的采集拍摄，通过三维重建和渲染技术计算相机之间的视角画面，然后，利用现场部署的多机位提供环绕整个场地的任意角度视频信息，供用户以旋转切换的方式找到自己所希望的视角和最佳追随观看位置，从而实现视角自由，打造360°观赛体验。”

任意视角切换、自由缩放、随时暂停、定格旋转、慢动作环绕……科研人员开发的“自由视角”技术以4K多轨广播级影像同步采集编码和画面合成技术为核心，可围绕不同中心点进行拍摄，呈现出现场人物或物体360°环绕视角的立体感效果，客户端可运用多种功能，实现直播画面的“千人千面”互动体验。从而，用户可以自主交互来连续改变视角和位置，突破传统的定点和被动式观赏赛事，提升用户观赛感受。

在内容生产上，“自由视角”技术能够嵌入转播信号，实现多角度、清晰的即时三维比赛细节还原。这一技术不仅可协助裁判更快速、精准地做出判罚，还能使运动员和教练员多角度直观回顾场上细节。特别在比赛中，以重点镜头和氛围镜头为侧重，能够让观众感受到体育赛事独特的魅力。

张鹏洲介绍，“自由视角”的底层核心技术，集纳了4K视频防抖技术、多路视频切片管理技术、多视角编码技术、智能校准多路中心点技术、AI生成虚拟视角技术等，发挥出技术优势。

业内专家指出，这一技术一方面可实现多维视角观赛。与以往在单个固定视点依靠视频画面观看不同，拥有“自由视角”后，观众在观看比赛过程中，可以连续改变观看点位，进而从不同的角度去看同样的赛事活动；另一方面是交互性，用户可以决定自己的视点，选择自己最舒适的视角去看比赛。此外，这项技术还实现多终端的观看方式。除通过电视观看以外，还可用手机等移动终端观看。

随着该技术应用于冬奥赛事，观众的观赛体验将获极大提升。体育赛事、综艺演出等活动的直播，也将迎来新的观看方式。

(责编：申佳平、陈键)