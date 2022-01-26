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我国成功发射L-SAR 01组A星

李国利、张艳
2022年01月26日08:59 | 来源：新华网
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原标题：我国成功发射L-SAR 01组A星

　　1月26日7时44分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙运载火箭，成功将L-SAR 01组A星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

　　新华社酒泉1月26日电（李国利、张艳）1月26日7时44分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙运载火箭，成功将L-SAR 01组A星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

　　据了解，卫星主要用于对地质环境、山体滑坡、地震灾害等进行有效监测。

　　这次任务是长征系列运载火箭的第407次飞行。

　　1月26日7时44分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙运载火箭，成功将L-SAR 01组A星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

(责编：申佳平、陈键)

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