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2022年组合式减税降费力度更大？值得期待！

邹多为、申铖
2022年01月26日08:59 | 来源：新华网
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原标题：2022年组合式减税降费力度更大？值得期待！

　　2021年1月15日，在国家税务总局福州市台江区税务局办税服务厅，一名企业员工通过自助终端查询纳税信用等信息。新华社记者 宋为伟 摄

　　新华社北京1月25日电（记者邹多为、申铖）财政部副部长许宏才25日表示，2022年，将针对市场主体需求，实施新的更大力度组合式减税降费。

　　“在‘十三五’期间累计减税降费超过7.6万亿元基础上，2021年又新增减税降费超1万亿元。”许宏才当天在国新办新闻发布会上说。

　　据他介绍，过去的一年，财政部进一步优化和落实减税降费政策，突出支持制造业升级和中小微企业及个体工商户，推动实现“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环。

　　展望2022年，许宏才表示，为持续激发市场主体活力，财政部将从四方面进一步落实减税降费。

　　一是聚焦制造业高质量发展，加大增值税留抵退税力度，完善研发费用加计扣除政策。

　　二是聚焦小微企业和个体工商户，延续实施2021年底到期的支持小微企业和个体工商户的减税降费措施。

　　三是聚焦增强地方财力，为减税降费提供保障。“中央财政将继续加大对地方转移支付力度，推动财力向市县基层下沉，避免地方因财力不足而在减税降费上打折扣。”许宏才说。

　　此外，还要坚决打击偷税漏税骗税，坚决制止乱收费。“总的看，2022年，减税降费将对提振市场主体信心、稳定市场预期、扩大有效投资、拉动终端消费、推动经济平稳健康发展发挥重要作用。”他说。

(责编：申佳平、陈键)

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